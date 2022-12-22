Зеленський передав Конгресу США прапор із Бахмута і попросив танки та літаки

Виступаючи перед Конгресом, Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що гроші, які виділяються США, – це не благодійність, а інвестиції в глобальну безпеку.

Президент розповів про свою поїздку до Бахмута напередодні вильоту до США. Він передав Конгресу прапор із українського міста-фортеці.

“Наші герої дали мені прапор і попросили передати його Конгресу США та попросили ухвалити рішення, необхідні для нашої перемоги. Тому що ми об’єднані – Україна, США, весь вільний світ”, – сказав Зеленський.

А далі прозоро натякнув: “Я ніколи не закликатиму США ввести свою армію для боротьби з Росією на території України. Достатньо постачання американських танків і літаків. Запевняю, українці розберуться, як ними управляти”.

Також у своїй промові Володимир Зеленський зазначив, що Україні потрібно більше артилерії та снарядів.

“Нам потрібно більше артилерії наступного року, знарядь та снарядів – щоб Бахмут був не лише фортецею, яка перемелює російську армію, а щоб, як битва під Саратогою, боротьба за Бахмут змінила хід нашої війни за незалежність”, – сказав Володимир Зеленський.

При цьому він підкреслив, що, незважаючи на те, що РФ використовує все, що може, проти Бахмута та інших міст України, Сили оборони стоять.

“Російська техніка примітивна: вони спалюють все, що можуть. Колись хоробри американські солдати билися проти гітлерівських військ на Різдво 1944 року. Хоробрі українські солдати роблять те саме”, – підкреслив Зеленський.