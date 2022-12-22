Зеленський передав Конгресу США прапор із Бахмута і попросив танки та літаки
Виступаючи перед Конгресом, Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що гроші, які виділяються США, – це не благодійність, а інвестиції в глобальну безпеку.
Президент розповів про свою поїздку до Бахмута напередодні вильоту до США. Він передав Конгресу прапор із українського міста-фортеці.
“Наші герої дали мені прапор і попросили передати його Конгресу США та попросили ухвалити рішення, необхідні для нашої перемоги. Тому що ми об’єднані – Україна, США, весь вільний світ”, – сказав Зеленський.
А далі прозоро натякнув: “Я ніколи не закликатиму США ввести свою армію для боротьби з Росією на території України. Достатньо постачання американських танків і літаків. Запевняю, українці розберуться, як ними управляти”.
Також у своїй промові Володимир Зеленський зазначив, що Україні потрібно більше артилерії та снарядів.
“Нам потрібно більше артилерії наступного року, знарядь та снарядів – щоб Бахмут був не лише фортецею, яка перемелює російську армію, а щоб, як битва під Саратогою, боротьба за Бахмут змінила хід нашої війни за незалежність”, – сказав Володимир Зеленський.
При цьому він підкреслив, що, незважаючи на те, що РФ використовує все, що може, проти Бахмута та інших міст України, Сили оборони стоять.
Читайте також: Patriot та справедливий мир – головне з пресконференції Байдена та Зеленського
“Російська техніка примітивна: вони спалюють все, що можуть. Колись хоробри американські солдати билися проти гітлерівських військ на Різдво 1944 року. Хоробрі українські солдати роблять те саме”, – підкреслив Зеленський.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Зеленський передав Конгресу США прапор із Бахмута і попросив танки та літаки»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 08:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виступаючи перед Конгресом, Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що гроші, які виділяються США, – це не благодійність, а інвестиції в глобальну безпеку".