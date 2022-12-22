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Зеленський передав Конгресу США прапор із Бахмута і попросив танки та літаки

Світ 08:00   22.12.2022
Оксана Горун
Зеленський передав Конгресу США прапор із Бахмута і попросив танки та літаки Фото: Телеграм Андрія Єрмака

Виступаючи перед Конгресом, Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що гроші, які виділяються США, – це не благодійність, а інвестиції в глобальну безпеку.

Президент розповів про свою поїздку до Бахмута напередодні вильоту до США. Він передав Конгресу прапор із українського міста-фортеці.

“Наші герої дали мені прапор і попросили передати його Конгресу США та попросили ухвалити рішення, необхідні для нашої перемоги. Тому що ми об’єднані – Україна, США, весь вільний світ”, – сказав Зеленський.

А далі прозоро натякнув: “Я ніколи не закликатиму США ввести свою армію для боротьби з Росією на території України. Достатньо постачання американських танків і літаків. Запевняю, українці розберуться, як ними управляти”.

Також у своїй промові Володимир Зеленський зазначив, що Україні потрібно більше артилерії та снарядів.

“Нам потрібно більше артилерії наступного року, знарядь та снарядів – щоб Бахмут був не лише фортецею, яка перемелює російську армію, а щоб, як битва під Саратогою, боротьба за Бахмут змінила хід нашої війни за незалежність”, – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський виступив у Конгресі США 21 грудня 2022 2

При цьому він підкреслив, що, незважаючи на те, що РФ використовує все, що може, проти Бахмута та інших міст України, Сили оборони стоять.

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“Російська техніка примітивна: вони спалюють все, що можуть. Колись хоробри американські солдати билися проти гітлерівських військ на Різдво 1944 року. Хоробрі українські солдати роблять те саме”, – підкреслив Зеленський.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 08:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виступаючи перед Конгресом, Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що гроші, які виділяються США, – це не благодійність, а інвестиції в глобальну безпеку".