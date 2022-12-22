Зеленский передал Конгрессу США флаг из Бахмута и попросил танки и самолеты
Выступая перед Конгрессом, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что выделяемые США деньги – это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность.
Президент рассказал о своей поездке в Бахмут в преддверии вылета в США. Он передал Конгрессу флаг из украинского города-крепости.
«Наши герои дали мне флаг и попросили передать его Конгрессу США и попросили принять решения, необходимые для нашей победы. Потому что мы объединены – Украина, США, весь свободный мир», — сказал Зеленский.
А дальше прозрачно намекнул: «Я никогда не буду призывать США ввести свою армию для борьбы с Россией на территории Украины. Достаточно поставок американских танков и самолетов. Уверяю, украинцы разберутся, как ими управлять».
Также в своей речи Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно больше артиллерии и снарядов.
«Нам нужно больше артиллерии в следующем году, орудий и снарядов – чтобы Бахмут был не только крепостью, которая перемалывает российскую армию, но чтобы, как битва под Саратогой, борьба за Бахмут изменила ход нашей войны за независимость», — сказал Владимир Зеленский.
При этом он подчеркнул, что, несмотря на то, что РФ использует все, что может, против Бахмута и других городов Украины, Силы обороны стоят.
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«Русская техника примитивна: они сжигают все, что могут. Когда-то храбрые американские солдаты сражались против гитлеровских войск на Рождество в 1944 году. Храбрые украинские солдаты делают то же самое», — подчеркнул Зеленский.
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 08:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Выступая перед Конгрессом, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что выделяемые США деньги – это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность".