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Зеленский передал Конгрессу США флаг из Бахмута и попросил танки и самолеты

Мир 08:00   22.12.2022
Оксана Горун
Зеленский передал Конгрессу США флаг из Бахмута и попросил танки и самолеты Фото: telegram Андрея Ермака

Выступая перед Конгрессом, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что выделяемые США деньги – это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность.

Президент рассказал о своей поездке в Бахмут в преддверии вылета в США. Он передал Конгрессу флаг из украинского города-крепости.

«Наши герои дали мне флаг и попросили передать его Конгрессу США и попросили принять решения, необходимые для нашей победы. Потому что мы объединены – Украина, США, весь свободный мир», — сказал Зеленский.

А дальше прозрачно намекнул: «Я никогда не буду призывать США ввести свою армию для борьбы с Россией на территории Украины. Достаточно поставок американских танков и самолетов. Уверяю, украинцы разберутся, как ими управлять».

Также в своей речи Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно больше артиллерии и снарядов.

«Нам нужно больше артиллерии в следующем году, орудий и снарядов – чтобы Бахмут был не только крепостью, которая перемалывает российскую армию, но чтобы, как битва под Саратогой, борьба за Бахмут изменила ход нашей войны за независимость», — сказал Владимир Зеленский.

Зеленский выступил в Конгрессе США 21 декабря 2022 2
Фото: telegram Андрея Ермака

При этом он подчеркнул, что, несмотря на то, что РФ использует все, что может, против Бахмута и других городов Украины, Силы обороны стоят.

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«Русская техника примитивна: они сжигают все, что могут. Когда-то храбрые американские солдаты сражались против гитлеровских войск на Рождество в 1944 году. Храбрые украинские солдаты делают то же самое», — подчеркнул Зеленский.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 08:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Выступая перед Конгрессом, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что выделяемые США деньги – это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность".