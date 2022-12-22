Patriot и справедливый мир — главное из пресс-конференции Байдена и Зеленского

В США завершилась совместная пресс-конференция президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

На пресс-конференцию президенты вышли после закрытой встречи. Байден выражал восхищение украинским народом и обещал поддержку «столько, сколько будет необходимо». Зеленский благодарил за помощь и особенно — ЗРК Patriot. Кроме того, оба президента, по просьбе СМИ, высказались о «справедливом мире». А Президент Украины объяснил, почему не видит смысла слать месседжи Путину.

Открывая пресс-конференцию, Джо Байден подчеркнул успехи, достигнутые Украиной на поле боя.

«Было критично поддержать успех Украины. Украина выиграла битву за Киев, Харьков, Херсон. Украина на каждом этапе побеждала», — подчеркнул президент США.

Он отметил, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Конгрессе, а сам он ожидает возможности подписать решение о выделении 45 млрд долларов для дальнейшей помощи Украине. Пока же Байден подтвердил ранее анонсированную информацию о новом пакете военной помощи — почти на 2 млрд долларов.

«Сегодня поступил следующий транш — 1 млрд 850 млн на оборудование, которое необходимо Украине, поставки боеприпасов в последующие месяцы для артиллерии, танков, ракетных систем. Также будем предоставлять подготовку украинскому персоналу, чтобы они продолжали защищать свое воздушное пространство. Батареи ЗРК Patriot будут критическим достоянием обороны Украины», — отметил Байден.

Отвечая на вопросы, позже он уточнил, что не считает передачу Patriot эскалацией.

«Patriot – это оборонительное оружие. Их предоставление – не эскалация. Если прекратятся эти нападения, они (украинцы – ред.) не будут их использовать», — сказал Байден.

Ранее в Госдепе уже сообщили детали этого пакета.

Президент США также подчеркнул, что поддержка Украины будет продолжаться, сколько потребуется.

«Я хочу сказать вам, господин президент Зеленский, чтобы весь народ Украины знал, что американцы, каждый шаг этого пути мы будем вместе с вами. Столько, сколько это нужно. То, что вы делаете, то, что вы достигли – это не только важно для Украины, но для всего мира. Мы и дальше будем поддерживать огонь демократии, и этот свет победит тьму. Спасибо, президент Зеленский. Мы вместе с вами», — сказал Джо Байден.

Владимир Зеленский поблагодарил США за поддержку, особо акцентировав на передаче Украине ЗРК Patriot.

«Есть отличные новости, с которыми я возвращаюсь домой. Президент Байден сегодня объявил о новом пакете военной помощи Украине в объеме 1 млрд 800 миллионов долларов. Самым сильным элементом этого пакета является комплекс Patriot — то, что существенно усилит нашу противовоздушную оборону», — сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, оба президента ответили на вопросы журналистов. Среди них — о том, что считают «справедливым миром». Зеленский для начала спросил в ответ, а бывает ли «справедливая война».

«Нет никакого справедливого мира в этой войне, которую нам принесли эти… не могу даже слово подобрать, потому что мы в Белом доме, — сказал Зеленский, а затем (через паузу) определился, — эти нелюди». Все же он ответил на вопрос с двух разных позиций — как президент и как отец.

«Для меня как для президента справедливый мир – это никаких компромиссов по поводу нашей территориальной целостности, нашего суверенитета… Хочу вам сказать как отец. Вы знаете, что у нас родители потеряли своих сыновей на фронте или своих дочерей. Что для них этот справедливый мир? Это ничего. Их не интересуют никакие возмещения. Все чем они живут – это месть. И чем дольше будет идти война, тем больше будет таких родителей, которые будут жить местью», — считает Президент Украины.

Байден, отвечая на этот вопрос отметил, что они с Зеленским оба хотят, чтобы война закончилась, а Украина была свободной и процветающей.

«Она (война) закончится тогда, когда у Путина будет достоинство сделать правильную вещь и остановить эту войну, но этого не будет. Поэтому нам остается только одно — чтобы Украина добилась успехов на поле битвы, — отметил президент США, а затем добавил. — Нам нужно поставить Зеленского в такую позицию, чтобы он диктовал, как должна закончиться война».

Под конец пресс-конференции Владимир Зеленский высказался о том, имеет ли смысл «посылать месседжи» Путину.

«Зачем человеку с больным отношением к миру, я считаю, совершенно неадекватным отправлять месседжи? Он должен быть заинтересован, чтобы мир на него обращал внимание. Он больше не субъект цивилизованных людей. Он должен быть заинтересован, чтобы сохранить хоть что-то от культуры и истории его народа», — подчеркнул Президент Украины.