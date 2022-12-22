Patriot та справедливий мир – головне з пресконференції Байдена та Зеленського

У США завершилася спільна пресконференція президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена.

На пресконференцію президенти вийшли після закритої зустрічі. Байден висловлював захоплення українським народом і обіцяв підтримку “стільки, скільки буде потрібно”. Зеленський дякував за допомогу й особливо – ЗРК Patriot. Крім того, обидва президенти, на прохання ЗМІ, висловилися про “справедливий мир”. А Президент України пояснив, чому не бачить сенсу слати меседжі Путіну.

Відкриваючи пресконференцію, Джо Байден наголосив на успіхах, досягнутих Україною на полі бою.

“Було критично підтримати успіх України. Україна виграла битву за Київ, Харків, Херсон. Україна на кожному етапі перемагала”, – наголосив президент США.

Він зазначив, що Україна має двопартійну підтримку в Конгресі, а сам він очікує на можливість підписати рішення про виділення 45 млрд доларів для подальшої допомоги Україні. Наразі Байден підтвердив раніше анонсовану інформацію про новий пакет військової допомоги – майже на 2 млрд доларів.

“Сьогодні надійшов наступний транш – 1 млрд 850 млн на обладнання та устаткування, яке потрібне Україні, постачання боєприпасів у наступні місяці для артилерії, танків, ракетних систем. Також надаватимемо підготовку українському персоналу, щоб вони продовжували захищати свій повітряний простір. Батареї ЗРК Patriot будуть критичними надбанням оборони України”, – зазначив Байден.

Відповідаючи на запитання, він пізніше уточнив, що не вважає передачу Patriot ескалацією.

“Patriot – це оборонна зброя. Їх надання – не ескалація. Якщо припиняться ці напади, вони (українці – ред.) не будуть їх використовувати”, – сказав Байден.

Раніше у Держдепі вже повідомили деталі цього пакету допомоги.

Президент США також підкреслив, що підтримка України триватиме, скільки буде потрібно.

“Я хочу сказати вам, пане президент Зеленський, щоб увесь народ України знав, що американці, кожен крок цього шляху ми будемо разом з вами. Стільки скільки це потрібно. Те, що ви робите, те, чого ви досягли – це не тільки важливо для України, але для всього світу. Ми й надалі підтримуватимемо вогонь демократії, і це світло переможе пітьму. Дякую, президенте Зеленський. Ми разом із вами”, – сказав Джо Байден.

Володимир Зеленський подякував США за підтримку, особливо наголосивши на передачі Україні ЗРК Patriot.

“Є чудові новини, з якими я повертаюся додому. Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні в обсязі 1 млрд 800 мільйонів доларів. Найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Patriot – те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону”, – сказав він.

Крім того, обидва президенти відповіли на запитання журналістів. Серед них – про те, що вважають “справедливим миром”. Зеленський спершу запитав у відповідь, а чи буває “справедлива війна”.

“Немає жодного справедливого миру в цій війні, яку нам принесли ці… не можу навіть слово підібрати, тому що ми в Білому домі, – сказав Зеленський, а потім (через паузу) визначився, – ці нелюди”. Усе ж таки він відповів на запитання з двох різних позицій – як президент і як батько.

“Для мене як для президента справедливий мир – це жодних компромісів щодо нашої територіальної цілісності, нашого суверенітету… Хочу вам сказати як батько. Ви знаєте, що в нас батьки втратили своїх синів на фронті чи дочок. Що для них цей справедливий мир?” Це нічого. Їх не цікавлять жодні відшкодування. Усе, чим вони живуть, – це помста. І чим довше йтиме війна, тим більше буде таких батьків, які житимуть помстою”, – вважає Президент України.

Байден, відповідаючи на це питання, зазначив, що вони з Зеленським обидва хочуть, щоб війна закінчилася, а Україна була вільною та процвітаючою.

“Вона (війна) закінчиться тоді, коли Путін матиме гідність зробити правильну річ і зупинити цю війну, але цього не буде. Тому нам залишається тільки одне — щоб Україна досягла успіхів на полі битви, – зазначив президент США, а потім додав. – Нам потрібно поставити Зеленського у таку позицію, щоб він диктував, як має закінчитися війна”.

Під кінець пресконференції Володимир Зеленський висловився про те, чи має сенс “надсилати меседжі” Путіну.

“Навіщо людині з хворим ставленням до світу, я вважаю, абсолютно неадекватним відправляти меседжі? Він має бути зацікавлений, щоб світ на нього звертав увагу. Він більше не суб’єкт цивілізованих людей. Віе має бути зацікавлений, щоб зберегти хоч щось від культури та історії його народу”, – наголосив Президент України.