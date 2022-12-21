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Байден і Зеленський поділилися першими емоціями від зустрічі (фото)

Політика 23:13   21.12.2022
Оксана Горун
Байден і Зеленський поділилися першими емоціями від зустрічі (фото) Фото: Телеграм Володимира Зеленського

Фото із зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена Зеленський опублікував у Телеграмі, а Байден у Твітері.

“Америка вітає вас, пане Президенте”, – підписав Джо Байден фото із Зеленським, якого він плескає по плечу.

 

Серію фото із зустрічі опублікував і Володимир Зеленський у своєму Телеграмі.

Зустріч Зеленського та Байдена у США 3

“Джозеф Байден, дякую за підтримку нашого народу! Цей візит здійснюється напередодні Нового року, який може стати надзвичайно важливим для України. Упевнений, разом можемо досягти вагомих результатів”, – написав Зеленський.

Зустріч Зеленського та Байдена у США 7

Зустріч Зеленського та Байдена у США 6

Зустріч Зеленського та Байдена у США 5

Зустріч Зеленського та Байдена у США 4

Зустріч Зеленського та Байдена у США

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 23:13;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото із зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена Зеленський опублікував у Телеграмі, а Байден у Твітері".