Байден і Зеленський поділилися першими емоціями від зустрічі (фото)
Фото: Телеграм Володимира Зеленського
Фото із зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена Зеленський опублікував у Телеграмі, а Байден у Твітері.
“Америка вітає вас, пане Президенте”, – підписав Джо Байден фото із Зеленським, якого він плескає по плечу.
America welcomes you, Mr. President. pic.twitter.com/emqWCAYaTV
— President Biden (@POTUS) December 21, 2022
Серію фото із зустрічі опублікував і Володимир Зеленський у своєму Телеграмі.
“Джозеф Байден, дякую за підтримку нашого народу! Цей візит здійснюється напередодні Нового року, який може стати надзвичайно важливим для України. Упевнений, разом можемо досягти вагомих результатів”, – написав Зеленський.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2022 в 23:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото із зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена Зеленський опублікував у Телеграмі, а Байден у Твітері".