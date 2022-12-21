Байден і Зеленський поділилися першими емоціями від зустрічі (фото)

Фото із зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена Зеленський опублікував у Телеграмі, а Байден у Твітері.

“Америка вітає вас, пане Президенте”, – підписав Джо Байден фото із Зеленським, якого він плескає по плечу.

Серію фото із зустрічі опублікував і Володимир Зеленський у своєму Телеграмі.

“Джозеф Байден, дякую за підтримку нашого народу! Цей візит здійснюється напередодні Нового року, який може стати надзвичайно важливим для України. Упевнений, разом можемо досягти вагомих результатів”, – написав Зеленський.