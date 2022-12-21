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Байден и Зеленский поделились первыми эмоциями от встречи (фото)

Мир 23:13   21.12.2022
Оксана Горун
Байден и Зеленский поделились первыми эмоциями от встречи (фото) Фото: telegram Владимира Зеленского

Фото со встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена Зеленский опубликовал в telegram, а Байден в twitter.

«Америка приветствует вас, господин Президент», — подписал Джо Байден фото со смеющимся Зеленским, которого он хлопает по плечу.

 

Серию фото со встречи опубликовал и Владимир Зеленский в своем telegram.

Встреча Зеленского и Байдена в США 3
Фото: telegram Владимира Зеленского

«Джозеф Байден, спасибо за поддержку нашего народа! Этот визит осуществляется в канун Нового года, который может стать чрезвычайно важным для Украины. Уверен, вместе можем добиться весомых результатов», — написал Зеленский.

Встреча Зеленского и Байдена в США 7
Фото: telegram Владимира Зеленского
Встреча Зеленского и Байдена в США 6
Фото: telegram Владимира Зеленского
Встреча Зеленского и Байдена в США 5
Фото: telegram Владимира Зеленского
Встреча Зеленского и Байдена в США 4
Фото: telegram Владимира Зеленского
Встреча Зеленского и Байдена в США
Фото: telegram Владимира Зеленского

 

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 23:13;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото со встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена Зеленский опубликовал в telegram, а Байден в twitter".