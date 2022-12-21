Байден и Зеленский поделились первыми эмоциями от встречи (фото)
Фото: telegram Владимира Зеленского
Фото со встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена Зеленский опубликовал в telegram, а Байден в twitter.
«Америка приветствует вас, господин Президент», — подписал Джо Байден фото со смеющимся Зеленским, которого он хлопает по плечу.
America welcomes you, Mr. President. pic.twitter.com/emqWCAYaTv
— President Biden (@POTUS) December 21, 2022
Серию фото со встречи опубликовал и Владимир Зеленский в своем telegram.
«Джозеф Байден, спасибо за поддержку нашего народа! Этот визит осуществляется в канун Нового года, который может стать чрезвычайно важным для Украины. Уверен, вместе можем добиться весомых результатов», — написал Зеленский.
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2022 в 23:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото со встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена Зеленский опубликовал в telegram, а Байден в twitter".