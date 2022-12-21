Байден и Зеленский поделились первыми эмоциями от встречи (фото)

Фото со встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена Зеленский опубликовал в telegram, а Байден в twitter.

«Америка приветствует вас, господин Президент», — подписал Джо Байден фото со смеющимся Зеленским, которого он хлопает по плечу.

Серию фото со встречи опубликовал и Владимир Зеленский в своем telegram.

«Джозеф Байден, спасибо за поддержку нашего народа! Этот визит осуществляется в канун Нового года, который может стать чрезвычайно важным для Украины. Уверен, вместе можем добиться весомых результатов», — написал Зеленский.