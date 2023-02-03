Сьогодні 3 лютого: яке свято та день в історії

3 лютого за церковним календарем – пам’ять Максима Сповідника. Цього дня завершився суд у Гаазі за острів Зміїний, а Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке заборонило роботу каналів Медведчука – “112 Україна”, NewsOne та ZIK.

Свята та пам’ятні дати 3 лютого

3 лютого державні та професійні свята України не відзначають. Також немає визначних світових заходів.

3 лютого в історії

3 лютого 1851 року фізик Леон Фуко представив Паризькій академії наук письмове повідомлення, в якому детально описав експеримент із маятником, що згодом отримав ім’я свого винахідника. Маятники Фуко досі використовують для того, щоб експериментально продемонструвати добове обертання землі. Перша публічна демонстрація маятника відбулася в березні 1951 року в паризькому Пантеоні: під куполом Пантеона Фуко підвісив на сталевому дроті довжиною 67 м металеву кулю масою 28 кг із закріпленим на ній вістрям. Навколо маятника в радіусі трьох метрів була огорожа, вздовж якої насипана піщана доріжка. Під час руху маятник креслив на піску позначки.

3 лютого 1921 року у Польщі (місті Тарнів) розпочала роботу Рада Республіки – тимчасовий український уряд у вигнанні. Деякі з партій, які входили до парламенту УНР, від участі в роботі Ради Республіки відмовилися. У ній взяли участь 67 депутатів. Однак ця інституція довго не проіснувала. У березні Рада видала “Універсал до українського народу”. А вже 5 серпня припинила своє існування.

3 лютого 1966 року радянська космічна станція “Луна-9” вперше в історії здійснила посадку на поверхню Місяця. Станція першою передала на Землю панорамні фотографії місячної поверхні.

3 лютого 1979 року народився митрополит Київський та всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній (у світі – Думенко Сергій Петрович).

3 лютого 1992 року Україна встановила дипломатичні відносини з Туреччиною. Виконком Організації Визволення Палестини визнав незалежність України.

3 лютого 2009 року завершився процес “Румунія проти України” у Міжнародному суді в Гаазі. Предметом судового розгляду був статус українського острова Зміїний та шельфу в Північно-Західному Чорномор’ї. Суд визнав Зміїний островом, як наполягала Україна (а не скелею, як доводила Румунія). Але більшість спірної виключної морської економічної зони віддали Румунії.

3 лютого 2021 року Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 2 лютого щодо застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума Путіна Віктора Медведчука – “112 Україна”, NewsOne, ZIK. У результаті телеканали, які займалися відверто проросійською пропагандою, після протестів співробітників і спроб мовлення в YouTube все ж таки припинили своє існування.

Церковне свято 3 лютого

3 лютого християни вшановують пам’ять преподобного Максима Сповідника. Він народився в Константинополі близько 580 року в християнській родині. Здобув гарну освіту та вступив на державну службу. Став першим секретарем імператора Іраклія. Але придворне життя обтяжувало Максима, тож він пішов у Хрисопольську обитель і прийняв чернечий постриг. З часом його обрали ігуменом монастиря. У 633 році на прохання майбутнього святителя Єрусалимського Патріарха Софронія преподобний Максим залишив обитель і поїхав до Олександрії, аби підтримати Софронія в боротьбі з єрессю. Дорогою до Олександрії побував на Криті, де й почав проповідницьку діяльність. Преподобний Максим послідовно боровся проти єресі монофелітів, проводячи проповіді й диспути, а також виступаючи на відповідних церковних соборах. Зрештою на Латеранському Соборі за участі Максима Сповідника монофелітство офіційно засудили, а його прихильників, Константинопольських патріархів Сергія, Павла та Пірра віддали анафемі. Через це прихильник єресі константинопольський імператор Констанс II наказав схопити преподобного Максима. Через п’ять років після цих подій його таки схопили, звинуватили у зраді батьківщини та ув’язнили. Преподобний і два його учні зазнали жорстоких тортур: кожному відрізали язик і відсікли праву руку. А потім їх заслали до Колхіди. Але тут Бог створив диво: всі вони здобули здатність говорити та писати. Преподобний Максим передбачив свою смерть, яка настала 13 серпня 662 року. Максим Сповідник залишив велику богословську спадщину.

Народні прикмети

Малохмарна погода 3 лютого – до тривалих морозів.

Якщо вночі видно місяць – чекай гарного врожаю влітку.

Якщо птахи літають низько над землею, буде негода.

Що не можна робити 3 лютого

Не можна бажати комусь зла.

Не можна брати гроші в борг.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна виходити надвір до світанку.