Сегодня 3 февраля: какой праздник и день в истории

3 февраля по церковному календарю – память Максима Исповедника. В этот день завершился суд в Гааге за остров Змеиный, а Зеленский ввел в действие решение СНБО, запретившее работу каналов Медведчука – «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Праздники и памятные даты 3 февраля

3 февраля государственные и профессиональные праздники Украины не отмечают. Также нет выдающихся мировых мероприятий.

3 февраля в истории

3 февраля 1851 года физик Леон Фуко представил Парижской академии наук письменное сообщение, в котором подробно описал эксперимент с маятником, получившим имя своего изобретателя. Маятники Фуко до сих пор используют для того, чтобы экспериментально продемонстрировать суточное вращение земли. Первая публичная демонстрация маятника состоялась в марте 1951 года в парижском Пантеоне: под куполом Пантеона Фуко подвесил на стальной проволоке длиной 67 м металлический шар массой 28 кг с закрепленным на нем острием. Вокруг маятника в радиусе трех метров была изгородь, вдоль которой насыпана песчаная дорожка. Во время движения маятник чертил на песке отметки.

3 февраля 1921 года в Польше (городе Тарнув) начала работу Рада Республики — временное украинское правительство в изгнании. Некоторые из партий, входивших в состав парламента УНР, от участия в работе Рады Республики отказались. В ней участвовали 67 депутатов. Однако это образование долго не просуществовало. В марте Рада издала «Универсал к украинскому народу». А уже 5 августа прекратила существование.

3 февраля 1966 года советская космическая станция «Луна-9» впервые в истории совершила посадку на поверхность Луны. Станция первой передала на Землю панорамные фотографии лунной поверхности.

3 февраля 1979 года родился митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (в миру – Думенко Сергей Петрович).

3 февраля 1992 года Украина установила дипломатические отношения с Турцией. Исполком Организации Освобождения Палестины признал независимость Украины.

3 февраля 2009 года завершился процесс «Румыния против Украины» в Международном суде в Гааге. Предметом судебного разбирательства был статус украинского острова Змеиный и шельфа в Северо-Западном Черноморье. Суд признал Змеиный островом, как настаивала Украина (а не скалой, как доказывала Румыния). Но большую часть спорной исключительной морской экономической зоны отдали Румынии.

3 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — «112 Украина», NewsOne, ZIK. В результате телеканалы, занимавшиеся откровенно пророссийской пропагандой, после протестов сотрудников и попыток вещать в YouTube все же прекратили свое существование.

Церковный праздник 3 февраля

3 февраля христиане чтят память преподобного Максима Исповедника. Он родился в Константинополе около 580 года в христианской семье. Получил хорошее образование и поступил на государственную службу. Стал первым секретарем императора Ираклия. Но придворная жизнь тяготила Максима, поэтому он пошел в Хрисопольскую обитель и принял монашеский постриг. Со временем его избрали игуменом монастыря. В 633 году по просьбе будущего святителя Иерусалимского Патриарха Софрония преподобный Максим покинул обитель и уехал в Александрию, чтобы поддержать Софрония в борьбе с ересью. По дороге в Александрию побывал на Крите, где и начал проповедническую деятельность. Преподобный Максим последовательно боролся против ереси монофелитов, проводя проповеди и диспуты, а также выступая на соответствующих церковных соборах. В конце концов, на Латеранском Соборе с участием Максима Исповедника монофелитство официально осудили, а его сторонников, Константинопольских патриархов Сергея, Павла и Пирра отдали анафеме. Поэтому сторонник ереси константинопольский император Констанс II приказал схватить преподобного Максима. Через пять лет после этих событий его схватили, обвинили в измене родине и заключили в тюрьму. Преподобный и два его ученика подверглись жестоким пыткам: каждому отрезали язык и отсекли правую руку. А потом их сослали в Колхиду. Но тут Бог сотворил чудо: все они обрели способность говорить и писать. Преподобный Максим предсказал свою смерть, наступившую 13 августа 662 года. Максим Исповедник оставил большое богословское наследие.

Народные приметы

Малооблачная погода 3 февраля — к длительным морозам.

Если ночью видна луна – жди хорошего урожая летом.

Если птицы летают низко над землей, будет ненастье.

Что нельзя делать 3 февраля

Нельзя желать кому-нибудь зла.

Нельзя брать деньги взаймы.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя выходить на улицу до рассвета.