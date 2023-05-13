Сьогодні 13 травня: яке свято та день в історії

13 травня рік тому Генштаб ЗСУ констатував, що армія РФ зосередилася на відступі від Харкова. 1933 року в Харкові застрелився письменник Микола Хвильовий. Цього дня 1787 року до Австралії вирушив “Перший Флот”, а 1888-го в Бразилії підписали “Золотий закон”.

Свята та пам’ятні дати 13 травня

13 травня державні та професійні свята України не відзначають.

У світі – Всесвітній день техніки для майбутнього.

13 травня в історії

13 травня 1787 року з Британії до Австралії вирушив так званий “Перший Флот”. На борту кораблів були перші колоністи, які мали обжити новий і досить суворий континент.

Для такої місії добровольців не шукали. Натомість керівництво Великої Британії відправило до Австралії переважно засуджених до каторжних робіт. На борту 11 вітрильників було 1487 осіб. Це були самі вимушені колоністи, їхній конвой і команди моряків. Серед тих, кого відправляли на поселення на кінець світу, не було тяжких злочинів. Таких у тодішній Великій Британії страчували. А ось на заслання відправляли дрібних злодіїв, браконьєрів тощо. Серед засуджених було 564 чоловіки, 192 жінки та навіть діти. Наймолодшому було 9 років – його засудили за крадіжку одягу. До Австралії флот приплив через 9 місяців після відплиття з Англії. Це було 26 січня 1788 року. Зараз в Австралії цю дату відзначають як День Австралії та День заснування Сіднею. До речі, Сідней назвали дуже символічно – на честь людини, яка забезпечила йому перше населення – англійського міністра внутрішніх справ лорда Сіднея. Саме йому спало на думку відправляти засуджених колонізувати Австралію.

13 травня 1849 року народився український письменник Панас Мирний – найвідоміший сучасним та нещодавнім школярам за романом “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Мирний – це псевдонім, під яким усе життя ховався заможний мешканець Полтавщини Афанасій Рудченко.

Ховався настільки якісно, ​​що, наприклад, у 1915 році жандармське губернське управління, розшукуючи діячів українського національного руху, не змогло вирахувати особистість Мирного. Письменник, який однозначно писав те, що не могло подобатися владі, одночасно був одним із найшанованіших чиновників своєї губернії – статським радником, кавалером п’яти орденів та начальником першого відділу Полтавської казенної палати. Також успішно подвійне життя він вів і коли Полтаву захопили радянські війська – Рудченко-Мирний служив у Полтавському губфінвідділі. При цьому він увійшов до історії української літератури як один із найплідніших письменників. З-під пера Рудченка вийшли 718 оригінальних та перекладних віршів, 9 драм, 69 великих та малих прозових творів, 40 прозових уривків без назв — загалом понад тисячу творів. Хоча далеко не всі вони були опубліковані, залишившись рукописами. Помер Панас Мирний 28 січня 1920 року.

13 травня 1888 року в Бразилії було підписано так званий “Золотий закон”, яким остаточно скасували рабство.

Історія його підписання дуже цікава. Адже це зробив не чинний імператор Педру II, а його дочка – принцеса Ізабелла. Рабів вона звільнила, коли виконувала обов’язки регента під час тривалої подорожі батька до Європи. “Золотий закон” був не першим кроком у напрямку скасування рабства в Бразилії, а просто завершив процес. Перед тим вже звільнили всіх дітей рабів. Закон, який підписала принцеса Ізабелла, дуже простий, він складається з двох статей: 1 – “З цієї дати рабство в Бразилії скасовується”; 2 – “Всі інші диспозиції та закони про рабство скасовуються”.

13 травня 1933 року в будинку “Слово” в Харкові застрелився український письменник та один із найвідоміших діячів “Розстріляного відродження” Микола Хвильовий.

Крім своїх творів, він широко відомий гаслом “Геть від Москви! Даєш Європу!” Зрозуміло, що це гасло коштувало йому нормальної творчості, праці та життя. Хоча, формулюючи тезу, Хвильовий мав на увазі аж ніяк не фізичне відділення України від Москви чи інші політичні цілі. Йшлося про творчість – і орієнтацію українського літературного процесу не на наслідування російської літератури, а на загальноєвропейський процес. На той час у Європі відбувався справжній творчий вибух нових літературних стилів та жанрів. Однак після написання статті “Україна чи Малоросія?”, що містила цю фразу і навіть не була опублікована, Хвильовий зіткнувся з широкомасштабним цькуванням.

Спочатку він намагався розпочинати дискусію з опонентами, але згодом, щоб врятувати своє дітище – письменницьку організацію ВАПЛІТЕ – від розпуску, почав публічно засуджувати свої погляди. Але це не допомогло. З 1927 року за Хвильовим постійно стежили, репресії довкола посилювалися. А навесні 1933 року письменник разом з Аркадієм Любченком на власні очі побачив наслідки Голодомору, побувавши на Полтавщині. Звідти він повернувся в глибокій депресії. На неї наклався арешт приятеля – письменника Михайла Ялового. Зрештою, Хвильовий не витримав життя в такій реальності. 13 травня 1933 року він наклав на себе руки. Цю смерть часто називають “символом краху ідеології українського націонал-комунізму та кінця українського національного відродження 1920-1930-х років”.

13 травня 1950 року відбулися перші перегони першого чемпіонату “Формули-1”. Вперше перегонники виїхали на трасу в англійському Сільверстоуні – у рамках Гран-прі Великобританії. Цьому передували роки розробки регламенту (перервані Другою світовою війною) та створення FIA (Міжнародної автомобільної федерації). Рішення про проведення чемпіонатів світу з автоперегонів у класі “Формула 1” FIA ухвалила 1949 року з ініціативи делегата від Італії Антоніо Брівіо Сфорца. Перші перегони “Формули-1” виграла заводська команда “Alfa-Romeo”. Три перші місця зайняли основні перегонники цієї команди – Джузеппе Фаріна, Хуан Мануель Фанхіо та Луїджі Фаджолі. Фаріна надалі став переможцем всього першого чемпіонату “Формули-1” в особистому заліку.

13 травня 2002 року помер легендарний український футбольний тренер Валерій Лобановський.

Навряд чи в Україні знайдеться людина (навіть із тих, хто ніколи не цікавився футболом), яка б не знала, хто такий Лобановський. Тож нагадаємо лише коротко про його головні здобутки. Валерій Васильович Лобановський був багаторічним тренером “Динамо” (Київ), з яким двічі вигравав Кубок володарів кубків УЄФА. Тричі Лобановський очолював збірну СРСР, привівши її до титулу віцечемпіона Європи 1988 року. Був тренером збірної України. Лобановський є найтитулованішим футбольним тренером XX століття. Крім того, він прославився як футболіст. Саме Лобановському належить першість у виконанні підкручених ударів із кутових та штрафних, які відомі як “сухий лист”. Футболісту Лобановському неодноразово вдавалося забити гол просто з кутового. Як гравець Валерій Лобановський провів 253 матчі у чемпіонатах СРСР у вищій лізі та забив 71 гол (грав за “Динамо”, “Шахтар” та “Чорноморець”). Помер Валерій Лобановський внаслідок інсульту, що стався 7 травня 2002 року, після кількох днів, проведених у реанімації. Він пішов із життя у “день народження” київського “Динамо” – рівно 75 років від дня заснування.

13 травня 2022 року Генштаб ЗСУ вперше повідомив, що російська армія “головні зусилля на Слобожанському напрямку зосередила на забезпеченні відходу власних підрозділів від Харкова”. Те саме в цей день констатувало видання The New York Times. Воно було більш емоційним у висловлюваннях, назвавши контрнаступ ЗСУ під Харковом і втечу росіян “другою найбільшою невдачею Росії”. Третя “найбільша” – і знов на Харківщині – на той момент ще була попереду.

Церковне свято 13 травня

13 травня християни вшановують пам’ять апостола Якова Зеведєєва. Він – один із 12 апостолів. Був покликаний Ісусом Христом до апостольського служіння разом зі своїм братом апостолом Іоанном Богословом. Святий Яків проповідував в Іспанії та інших країнах, а потім повернувся до Єрусалиму. Юдеї найняли філософа-волхва Гермогена, щоб той спростував у диспуті з апостолом Яковом його докази про Христа як месію. Волхв послав до апостола свого учня Пилипа, але той, поговоривши з Яковом, увірував у Христа. А згодом і сам Гермоген повірив, спалив свої книги чар і прийняв хрещення. Юдеї переконали Ірода Агрипу схопити апостола Якова та засудити його на смерть. Святий Яків спокійно вислухав смертний вирок і продовжував свідчити про Христа. Один із донощиків на апостола, на ім’я Йосія був вражений мужністю святого Якова. Він увірував у істину слів про пришестя Христа-Месії. Коли апостола повели на страту, Йосія впав до його ніг, покаявся у своєму гріху і благав прощення. Апостол обійняв, поцілував його і сказав: “Світ тобі та прощення”. Тоді Йосія сповідав всенародно віру в Христа і був обезголовлений разом зі святим Яковом у 44 році в Єрусалимі.

Народні прикмети

Якщо на каштані вже відцвіли квітки, то скоро настане літо.

Якщо день ясний, літо буде посушливим.

Повінь на річках – до хорошого врожаю, але великої кількості бур’янів.

Дощ на Якова – дуже хороша прикмета, він – до багатого врожаю.

Що не можна робити 13 травня

Не варто вирушати в далеку дорогу.

Якщо їхати все ж треба, краще не сідати за кермо, а скористатися громадським транспортом.

Не починайте нових справ.

Не можна сперечатися та конфліктувати.