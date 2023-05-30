На Харківщині проводять розмінування, буде чутно вибухи

Керівництво Балаклійської МВА повідомило про розмінування на території громади.

“Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки“, – повідомили в телеграмі Балаклійської МВА.