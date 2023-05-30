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На Харківщині проводять розмінування, буде чутно вибухи

Суспільство 10:38   30.05.2023
Оксана Горун
На Харківщині проводять розмінування, буде чутно вибухи

Керівництво Балаклійської МВА повідомило про розмінування на території громади.

Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. У громаді працюють сапери. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки“, – повідомили в телеграмі Балаклійської МВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Травня 2023 в 10:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівництво Балаклійської МВА повідомило про розмінування на території громади".