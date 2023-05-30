На Харьковщине проводят разминирование, будут слышны взрывы

Руководство Балаклейской ГВА сообщило о разминировании на территории громады.

«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В громаде работают саперы. Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», — сообщили в telegram Балаклейской ГВА.