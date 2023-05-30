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На Харьковщине проводят разминирование, будут слышны взрывы

Общество 10:38   30.05.2023
Оксана Горун
На Харьковщине проводят разминирование, будут слышны взрывы

Руководство Балаклейской ГВА сообщило о разминировании на территории громады.

«Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, производится разминирование. В громаде работают саперы. Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», — сообщили в telegram Балаклейской ГВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 10:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководство Балаклейской ГВА сообщило о разминировании на территории громады".