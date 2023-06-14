Юні харків’яни виконали тисячу віджимань і встановили рекорд України (сюжет)
Юні харків’яни встановили рекорд України в номінації «Найбільша кількість віджимань, виконаних дітьми почергово». Загалом 23 спортсмени з Харкова від 6 до 13 років виконали 1094 віджимання. Зафіксувала рекорд України керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.
Лана Вєтрова, керівниця Національного реєстру рекордів України
Я з усією приємністю, з усією радістю показую вам цей диплом, який тепер ваш. Ви маєте рекорд: «Найбільша кількість віджимань від підлоги, виконаних дітьми почергово в режимі онлайн».
23 харківські спортсмени віком від 6 до 13 років загалом виконали 1094 віджимання. До цього вони тренувалися п’ять разів на тиждень за методикою, розробленою Оленою Приваловою.
Олена Привалова, організаторка змагань
Максимально зараз намагаємося. Ви руки повинні вже відчути. Вони у вас мають уже ожити. У буквальному сенсі слова. Ви маєте зарядити кров, яка пішла по венах. М’язи мають дарувати вогонь.
Після 9 місяців тренувань рекорд встановили в онлайн-форматі, бо юні спортсмени зараз перебувають у різних містах та країнах.
Олександр Власенко, директор департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради
Знаю, що ви готувалися до цього протягом останніх дев’яти місяців. І хочу сказати, що багато годин наполегливих тренувань, в той час, коли ви перебували у різних країнах – це демонстрація відповідальності та сили волі.
Олена Привалова – організаторка, натхненниця і тренерка проєкту. Допомагав тренувати спортсменів Микола Хомяков.
Лана Вєтрова, керівниця Національного реєстру рекордів України
Я дуже дякую групі, яка забезпечила цей рекорд, а особливо тренеру – Олені Приваловій. Вона всіх вас, всіх діток, привела до рекорду. Ви молодці. Ви класні. Ви все зможете. Ви переможці.
Олександр Власенко, директор департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міськради
Ви – приклад для всіх юних спортсменів, не тільки Харкова, а й усієї країни. Ви – наша гордість, наше майбутнє.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2023 в 20:55;
Кореспондент Павло Велицький, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Юні харків’яни встановили рекорд України в номінації «Найбільша кількість віджимань, виконаних дітьми почергово». Загалом 23 спортсмени з Харкова від 6 до 13 років виконали 1094 віджимання. Зафіксувала рекорд України керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.".