Харківські тренери готують дітей до встановлення рекорду України (репортаж)

Дитяча збірна готується встановити рекорд України в категорії “Естафета віджимань”. Учасникам проєкту від 6 до 13 років. Юні спортсмени зараз перебувають у різних містах України та за кордоном. Діти тренуються під наглядом харків’ян – організаторки змагань Олени Привалової та тренера Миколи Хом’якова.

У березні відбулися проміжні змагання з віджимань у межах проєкту “Незламні діти війни”.

Олена Привалова, організаторка та головна тренерка змагань

Три хвилини. Три хвилини. Ви маєте час для відпочинку. Ви відпочиваєте спокійно. Лежачи, сидячи, стоячи в перекиді. Як завгодно можете. Це ваш особистий час. А потім далі продовжуєте.

Діти віком від 6 до 13 років починали додавати по кілька віджимань до щоденної вправи та непомітно так дійшли до тридцяти – п’ятдесяти разів.

Олена Привалова, організаторка та головна тренерка змагань

Марія Добровольська. Вона до нас лише приєдналася. Але вона просто неймовірна дівчинка. Дуже старанна. Жодного тренування не було, щоб вона не отримала 100 балів за старання.

Деякі віджимаються по сто разів. Може й більше, але далі ліньки рахувати. Віджимання розвивають відразу кілька груп м’язів, відмінно підвищують витривалість, і для них не потрібне жодне обладнання.

Олена Привалова, організаторка та головна тренерка змагань

Артем. Неймовірний хлопчик. Він прийшов до нас із дуже класною базою. Я на нього маю великі плани.

Однак не в кількості щастя. Особливу увагу в підготовці приділяють техніці вправ. Важливо зробити якнайбільше “чистих” рухів.

Олена Привалова, організаторка та головна тренерка змагань

Найважливіше зараз – техніка. Ось дуже важливо. Техніка. Ще раз повторюю: техніка.

Хлопчики та дівчатка зустрічаються на онлайн-тренуваннях під керівництвом досвідчених тренерів.

Олена Привалова, організаторка та головна тренерка змагань

Хлопці, піднатужилися всі. Ми мовчимо. Ми не маємо права нічого сказати. Але ви повинні відчувати, що якщо ви помиляєтеся, то краще зупиніться. Ваші бали знижуватимуться миттєво. Аж бігом.

Організаторка та головна тренерка змагань Олена Привалова за підсумками 2022 року відзначена подякою Харківської міськради.

Олена Привалова, організаторка та головна тренерка змагань

Марія, ти пам’ятаєш. Твоє завдання – це спина. Лише спина. Кількість мене зараз взагалі не турбує. Тільки спинку підіймай.

Так уже понад рік дитяча збірна готується встановити рекорд України в категорії “Естафета віджимань”.