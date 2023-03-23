Харьковские тренеры готовят детей к установлению рекорда Украины (репортаж)

Детская сборная готовится установить рекорд Украины в категории «Эстафета отжиманий». Участникам проекта от 6 до 13 лет. Юные спортсмены сейчас находятся в разных городах Украины и за рубежом. Дети тренируются под наблюдением харьковчан — организатора соревнований Елены Приваловой и тренера Николая Хомякова.

В марте состоялись промежуточные соревнования по отжиманиям в рамках проекта «Несокрушимые дети войны».

Елена Привалова, организатор и главный тренер соревнований

Три минуты. Три минуты. У вас есть время для отдыха. Вы отдыхаете совершенно спокойно. Лежа, сидя, стоя, в кувырке. Как угодно можете. Это ваше личное время. А потом дальше продолжаете.

Дети в возрасте от 6 до 13 лет начинали добавлять по несколько отжиманий к ежедневному упражнению и незаметно так дошли до тридцати — пятидесяти раз.

Елена Привалова, организатор и главный тренер соревнований

Мария Добровольская. Она к нам только присоединилась. Но она просто невероятная девочка. Очень старательная. Ни одной тренировки не было, чтобы она не получила 100 баллов за старание.

Некоторые отжимаются по сто раз. Может и больше, но дальше лень считать. Отжимания развивают сразу несколько групп мышц, отлично повышают выносливость, и для них не нужно никакое оборудование.

Елена Привалова, организатор и главный тренер соревнований

Артем. Невероятный мальчик. Он пришел к нам с очень классной базой. Я на него большие планы имею.

Однако, не в количестве счастье. Особое внимание в подготовке уделяют технике упражнений. Важно сделать как можно больше «чистых» движений.

Елена Привалова, организатор и главный тренер соревнований

Важнее всего сейчас — техника. Вот просто очень важно. Техника. Еще раз повторяю: техника.

Мальчики и девочки встречаются на онлайн-тренировках под руководством опытных тренеров.

Елена Привалова, организатор и главный тренер соревнований

Ребята, поднатужились все. Мы молчим. Мы не имеем права ничего сказать. Но вы должны чувствовать, что если вы ошибаетесь, то лучше остановитесь. Ваши баллы будут снижаться мгновенно. Аж бегом.

Организатор и главный тренер соревнований Елена Привалова по итогам 2022 года отмечена благодарностью Харьковского горсовета.

Елена Привалова, организатор и главный тренер соревнований

Мария, ты помнишь. Твоя задача — это спина. Только спина. Количество меня сейчас вообще не волнует. Только спинку поднимай.

Так уже больше года детская сборная готовится установить рекорд Украины в категории «Эстафета отжиманий».