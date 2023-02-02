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Харьковские школьники ежедневно отжимаются в проекте «Несокрушимые дети войны»

Общество 15:50   02.02.2023
Оксана Якушко
Харьковские школьники ежедневно отжимаются в проекте «Несокрушимые дети войны»

В конце января прошли промежуточные соревнования в рамках проекта «Несокрушимые дети войны».

10 месяцев 5 раз в неделю сборная команда детей от 6 до 13 лет готовится установить Рекорд Украины в категории «Эстафета отжиманий». Тренируются дети вместе онлайн под наблюдением тренеров.

«Мы создали проект, который приведет детей к рекордам Украины», – говорит организатор соревнований Елена Привалова.

Сборная команда детей готовится установить рекорд Украины в категории «Эстафета отжиманий». Участникам проекта от 6 до 13 лет. К сожалению, юные спортсмены находятся в разных городах Украины и за рубежом. Как они вместе готовятся к соревнованиям?

«Я поначалу хотела, но боялась, что не умею отжиматься вообще. Но когда начала, поняла, что ничего страшного», — признается участница соревнований Соня.

Дети тренируются под наблюдением организатора соревнований Елены Приваловой и тренера Николая Хомякова. Они оба очень требовательны, следят за выполнением упражнений и никому не прощают безответственное отношение. На результат не влияет, что тренировки проходят онлайн.

«Когда я прихожу на тренировку, у меня может быть не очень хорошее настроение, но когда ухожу – всегда улучшается», — говорит участница соревнований Полина.

«Поверьте, дети чувствуют себя уверенными, Поверьте, они чувствуют себя уникальными. Они приходят в школу, показывают свои умения, и чувствуют себя на высоте», — отмечает Елена Привалова.

Победить было очень тяжело. Важна была не только скорость, но и качество выполнения упражнений. Впереди – установление рекорда Украины в категории «Эстафета отжиманий». Ибо нельзя откладывать детство, жизнь и занятия спортом до окончания войны.

«Во время войны у детей должно оставаться детство. Они дружат, имеют общую тему, они тренируются каждый день и прогрессируют», — говорит Привалова.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Спорт, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 15:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В конце января прошли промежуточные соревнования в рамках проекта «Несокрушимые дети войны».".