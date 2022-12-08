Дети под онлайн-руководством тренеров из Харькова отжимаются по 200 раз

Юные спортсмены Харькова идут на рекорд. Тренировки происходят онлайн.

Дети готовятся установить рекорд Украины в категории «Эстафета отжиманий». Тренировки детской сборной проходят уже в течение четырех месяцев – по пять раз в неделю. Участникам тренировок – от шести до 13 лет. Они начинали с нуля, а сейчас лучшие из них уже могут отжаться от пола 200 раз.

Подробности – в сюжете МГ «Объектив».