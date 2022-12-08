Дети под онлайн-руководством тренеров из Харькова отжимаются по 200 раз
Юные спортсмены Харькова идут на рекорд. Тренировки происходят онлайн.
Дети готовятся установить рекорд Украины в категории «Эстафета отжиманий». Тренировки детской сборной проходят уже в течение четырех месяцев – по пять раз в неделю. Участникам тренировок – от шести до 13 лет. Они начинали с нуля, а сейчас лучшие из них уже могут отжаться от пола 200 раз.
Подробности – в сюжете МГ «Объектив».
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 11:23;
Корреспондент Павел Велицкий в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Юные спортсмены Харькова идут на рекорд. Тренировки происходят онлайн".