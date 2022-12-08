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Діти під онлайн-керівництвом тренерів з Харкова віджимаються по 200 разів

Репортаж 11:23   08.12.2022
Павло Велицький
Діти під онлайн-керівництвом тренерів з Харкова віджимаються по 200 разів

Юні спортсмени Харкова йдуть на рекорд. Тренування відбуваються онлайн. 

Діти готуються встановити рекорд України в категорії “Естафета віджимань”. Тренування дитячої збірної відбуваються вже протягом чотирьох місяців – по п’ять разів на тиждень. Учасникам тренувань – від 6 до 13 років. Вони починали з нуля, а зараз найкращі з них уже можуть віджатися від полу 200 разів.

Подробиці – в сюжеті МГ “Об’єктив”.

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    • Автор: Павло Велицький

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 11:23;

    • Кореспондент Павло Велицький у цій статті розкриває тему новин про те, що "Юні спортсмени Харкова йдуть на рекорд. Тренування відбуваються онлайн".