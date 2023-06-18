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Боєць, що встановив у Харкові три рекорди, готується до четвертого (відео)

Спорт 14:16   18.06.2023
Олена Нагорна
Боєць, що встановив у Харкові три рекорди, готується до четвертого (відео)

17 червня військовий із Житомира Дмитро Косатий встановив у Харкові два рекорди України: з кількості віджимань на кулаках та підтягувань. Перше досягнення також потрапило до Книги рекордів Гіннеса.

У дисципліні “Найбільша кількість віджимань на кулаках за 60 секунд” 24-річний військовий побив одразу два рекорди – національний та світовий. Виконавши 128 віджимань за хвилину, він перевищив попередній світовий рекорд, який становив 116 віджимань, пише “Суспільне Житомир”.

У дисципліні “Підтягування на турніку за 3 хвилини” Дмитро підтягнувся 110 разів, побивши рекорд України. 19 червня він планує встановити світовий рекорд – для цього йому потрібно буде підтягнутися не менше 113 разів.

“Коли ми ще почали готуватися до цієї вправи, світовий рекорд належав росіянину – це було 106 підтягувань. Я нині зробив 110. Тому, я думаю, що свою місію виконав. Зараз вже є новий рекорд у цій вправі, який належить спортсменові з Китаю – 112 підтягувань. Я думаю, що в понеділок (19 червня – ред.) у мене все вийде, бо потрібну для рекорду кількість підтягувань я виконував впродовж останнього місяця на тренуваннях через два – три дні”, – розповідає житомирянин.

Відео: Olena Filenko

Готуватися до встановлення рекордів Дмитро почав ще взимку. Каже, зі своєю тренеркою Оленою Приваловою працював онлайн, бо вона мешкає у Харкові, а він – військовий, несе службу на Дніпропетровщині в окремому батальйоні РЕБ оперативного командування “Схід”.

Читайте також: Юні харків’яни виконали тисячу віджимань і встановили рекорд України (сюжет)

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Спорт, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2023 в 14:16;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 червня військовий із Житомира Дмитро Косатий встановив у Харкові два рекорди України: з кількості віджимань на кулаках та підтягувань. Перше досягнення також потрапило до Книги рекордів Гіннеса.".