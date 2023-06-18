Военный, установивший в Харькове три рекорда, готовится к четвертому (видео)

17 июня военный из Житомира Дмитрий Косатый установил в Харькове два рекорда Украины: по количеству отжиманий на кулаках и подтягиваний. Первое достижение также попало в Книгу рекордов Гиннеса.

В дисциплине «Наибольшее количество отжиманий на кулаках за 60 секунд» 24-летний военный побил сразу два рекорда — национальный и мировой. Отжавшись за минуту 128 раз, он превысил предыдущий мировой рекорд, который составлял 116 отжиманий, пишет «Суспільне Житомир».

В дисциплине «Подтягивание на турнике за 3 минуты» Дмитрий подтянулся 110 раз, побив рекорд Украины. 19 июня он планирует установить мировой рекорд — для этого ему нужно будет подтянуться не менее 113 раз.

«Когда мы еще начали готовиться к этому упражнению, мировой рекорд принадлежал россиянину — это было 106 подтягиваний. Я сейчас сделал 110. Поэтому, я думаю, что свою миссию выполнил. Сейчас уже есть новый рекорд в этом упражнении, который принадлежит спортсмену из Китая — 112 подтягиваний. Я думаю, что в понедельник (19 июня — ред.) у меня все получится. Потому что нужное для рекорда количество подтягиваний я выполнял в течение последнего месяца на тренировках через два-три дня», — рассказывает житомирянин.

Видео: Olena Filenko

Готовиться к установлению рекордов Дмитрий начал еще зимой. Говорит, со своим тренером Еленой Приваловой работал онлайн, потому что она проживает в Харькове, а он — военный, несет службу на Днепропетровщине в отдельном батальоне РЭБ оперативного командования «Восток».