Юные харьковчане отжались тысячу раз и установили рекорд Украины (сюжет)

Юные харьковчане установили рекорд Украины в номинации «Наибольшее количество отжиманий, выполненных детьми поочередно». Всего 23 спортсмена из Харькова от 6 до 13 лет выполнили 1094 отжимания. Зафиксировала рекорд Украины руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

Лана Ветрова, руководитель Национального реестра рекордов Украины

Я со всем удовольствием, со всей радостью показываю вам этот диплом, который теперь ваш. У вас есть рекорд: «Наибольшее количество отжиманий от пола, выполненных детьми поочередно в режиме онлайн».

23 харьковских спортсмена в возрасте от 6 до 13 лет в целом выполнили 1094 отжимания. До этого они тренировались пять раз в неделю по методике, разработанной Еленой Приваловой.

Елена Привалова, организатор соревнований

Максимально сейчас стараемся. Вы руки должны уже почувствовать. Они у вас должны уже ожить. В буквальном смысле слова. Вы должны зарядить кровь, которая пошла по венам. Мышцы должны дарить огонь.

После 9 месяцев тренировок рекорд установили в онлайн-формате, потому что юные спортсмены сейчас находятся в разных городах и странах.

Александр Власенко, директор департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета

Знаю, что вы готовились к этому в течение последних девяти месяцев. И хочу сказать, что много часов упорных тренировок, в то время, когда вы находились в разных странах — это демонстрация ответственности и силы воли.

Елена Привалова — организатор, вдохновитель и тренер проекта. Помогал тренировать спортсменов Николай Хомяков.

Лана Ветрова, руководитель Национального реестра рекордов Украины

Я очень благодарю группу, которая обеспечила этот рекорд, а особенно тренера — Елену Привалову. Она всех вас, всех деток, привела к рекорду. Вы молодцы. Вы классные. Вы все сможете. Вы победители.

Александр Власенко, директор департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета

Вы — пример для всех юных спортсменов, не только Харькова, но и всей страны. Вы — наша гордость, наше будущее.