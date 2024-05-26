Військовий під керівництвом тренера з Харкова встановив рекорд України й світу
25 травня військовий із Житомира Дмитро Косатий встановив рекорд України з віджиму на брусах за одну годину. Він віджався 1580 разів. Готувала Дмитра до рекорду харків’янка Олена Привалова.
У команді тренера також працювала реабілітологиня, науковиця PhD Ірина Гармаш. Вона зазначила, що задоволена результатом Дмитра, який вже має три рекорди України та два рекорди світу. До них військового готували Олена та Ірина (до речі, сестри-близнючки).
“Я щаслива працювати з Дімою. Я впевнена, що навіть в умовах війни важливо показати, що українська нація – найсильніша. Дуже дякую Дімі за такий приклад для молоді. Хочу, щоб українці тренувалися, попри те, що у нас війна. Бо здоровʼя нації в такий важкий час є пріоритетом, і ми маємо вести освітню діяльність щодо активного способу життя”, — зазначила Олена Привалова.
Читайте також: Нирнула на 77 м. Харків’янка Садурська побила черговий світовий рекорд
Зі слів засновника “Національного реєстру рекордів України” Валентина Щербачова, це не тільки український рекорд, а й світовий.
“Це феноменально. Такого ще не було — 1580 чистих віджимань за годину. Я вражений, якщо чесно. І тим, що такий юний старший лейтенант ЗСУ показує приклад і мотивує багатьох молодих наших співвітчизників. Це рекорд, якому поки немає аналогів”, — пояснив Валентин Щербачов.
Новини за темою:
- Категорії: Спорт, Харків; Теги: военный, отжимания, Привалова, рекорд, спортсмен;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Військовий під керівництвом тренера з Харкова встановив рекорд України й світу»; з категорії Спорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 21:49;
Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 травня військовий із Житомира Дмитро Косатий встановив рекорд України з віджиму на брусах за одну годину. Він віджався 1580 разів. Готувала Дмитра до рекорду харків’янка Олена Привалова".