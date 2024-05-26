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Військовий під керівництвом тренера з Харкова встановив рекорд України й світу

Спорт 21:49   26.05.2024
Алексей Наумов
Військовий під керівництвом тренера з Харкова встановив рекорд України й світу Фото: Олена Привалова

25 травня військовий із Житомира Дмитро Косатий встановив рекорд України з віджиму на брусах за одну годину. Він віджався 1580 разів. Готувала Дмитра до рекорду харків’янка Олена Привалова.

У команді тренера також працювала реабілітологиня, науковиця PhD Ірина Гармаш. Вона зазначила, що задоволена результатом Дмитра, який вже має три рекорди України та два рекорди світу. До них військового готували Олена та Ірина (до речі, сестри-близнючки).

“Я щаслива працювати з Дімою. Я впевнена, що навіть в умовах війни важливо показати, що українська нація – найсильніша. Дуже дякую Дімі за такий приклад для молоді. Хочу, щоб українці тренувалися, попри те, що у нас війна. Бо здоровʼя нації в такий важкий час є пріоритетом, і ми маємо вести освітню діяльність щодо активного способу життя”, — зазначила Олена Привалова.

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Зі слів засновника “Національного реєстру рекордів України” Валентина Щербачова, це не тільки український рекорд, а й світовий.

“Це феноменально. Такого ще не було — 1580 чистих віджимань за годину. Я вражений, якщо чесно. І тим, що такий юний старший лейтенант ЗСУ показує приклад і мотивує багатьох молодих наших співвітчизників. Це рекорд, якому поки немає аналогів”, — пояснив Валентин Щербачов.

Автор: Алексей Наумов
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 21:49;

  • Кореспондент Алексей Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "25 травня військовий із Житомира Дмитро Косатий встановив рекорд України з віджиму на брусах за одну годину. Він віджався 1580 разів. Готувала Дмитра до рекорду харків’янка Олена Привалова".