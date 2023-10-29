Харківська тренерка вчить бігунів онлайн, щоб встановити рекорд України

Збірна по бігу готується встановити рекорд України у командному заліку. Зараз у команді 26 спортсменів, які перебувають у різних містах України та за кордоном. Тож тренування проходять онлайн під наглядом харків’янки – організаторки змагань і тренерки Олени Привалової.

У рамках підготовки до встановлення “Рекорду України в командному заліку” пройшли змагання з бігу на один кілометр.

Яна, учасниця змагань

Останні 10 метрів я просто на останньому подиху бігла. Потім просто впала на землю. Усі навколо ходили питали: “Все нормально?” – “Так-так, у мене тут один кілометр”.

Олена Привалова, організаторка змагань, тренерка команди

Я взяла один кілометр. Це дуже складна дистанція для просунутих бігунів, але цілком така, яку можна подолати, для новачків.

Дистанцію підкорювали 26 спортсменів з України, Фінляндії, Америки, Англії, Німеччини, Швейцарії, Іспанії, Чорногорії, Польщі та Норвегії.

Одна з учасниць змагань – Наталя – розповідає, що відкладала участь у тренуваннях із самого початку лютого 2022 року. А потім стало не до того, бо почалася війна.

Наталя, учасниця змагань

Зараз, коли Олена Привалова оголосила про початок такого проєкту, як підготовка до рекорду України, я вирішила, що нема сенсу відкладати життя. Адже майбутнє непевне й усе, що в нас залишається, – це жити сьогоденням.

Тренування та змагання відбуваються онлайн на унікальній спортплатформі, де наставники працюють зі спортсменами за індивідуальною програмою.

Ганна, учасниця змагань

Пробігла. Було важко. Я неправильно розклала по дистанції. Плюс спочатку було таке відчуття, що руки-ноги виростають куди хочуть, у різні боки, але потім я зосередилася на техніці – й було легше.

Анастасія, учасниця змагань

Я прорахувала, як мені краще пробігти. І протягом бігу намагалася дотримуватися всього, чого навчилася за цей період. Спасибі велике Оленці, дякую Ірині. Все завдяки вам. Мені дуже зайшло.

Дмитро Косатий, офіцер ЗСУ, рекордсмен України та світу, Книги рекордів Гіннеса

Ось я пробіг кілометр, і скоріш за все в мене такі самі відчуття, як у вас. Хоча я довго займаюся. Але як і вам, так і мені теж важко.

Тренування та змагання забезпечує команда на чолі з тренеркою з бігу Оленою Приваловою. Під її керівництвом вже встановлено три національні рекорди та два рекорди світу.

Олена Привалова, організаторка змагань, тренерка команди

Я входила до 15 найкращих бігунів. Але мій рейтинг наприкінці року, коли я працювала на цій платформі, був 50-м. Це дуже добре. З 5000 учасників. І всі мої учні входили до рейтингу 50 найкращих атлетів. Я неймовірно щаслива, що маю таку команду. Нас вже 26 хлопців та дівчат. І дуже щаслива, що я не одна. А у нас команда. Дякую Ірині Гармаш нашому реабілітологу, Кристині Буденній за технічну підтримку. І я впевнена, що такими кроками ми дійсно зробимо дуже красивий рекорд України.