Харьковская тренер учит бегунов онлайн, чтоб установить рекорд Украины (сюжет)

Сборная по бегу готовится установить рекорд Украины в командном зачете. Сейчас в команде 26 спортсменов, которые находятся в разных городах Украины и за границей. Поэтому тренировки проходят онлайн под наблюдением харьковчанки – организатора соревнований и тренера Елены Приваловой.

В рамках подготовки к установке «Рекорда Украины в командном зачете» прошли соревнования по бегу на один километр.

Яна, участница соревнований

Последние 10 метров я прямо на последнем дыхании бежала. Потом просто упала на землю. Все вокруг ходили, спрашивали: «Все нормально?» – «Да-да, у меня здесь один километр».

Елена Привалова, организатор соревнований, тренер команды

Я взяла один километр. Это очень сложная дистанция для продвинутых бегунов, но вполне преодолимая для новичков.

Дистанцию покоряли 26 спортсменов из Украины, Финляндии, Америки, Англии, Германии, Швейцарии, Испании, Черногории, Польши и Норвегии. Одна из участниц соревнований – Наталья – рассказывает, что откладывала участие в тренировках с самого начала февраля 2022 года. А потом стало не до того, потому что началась война.

Наталья, участница соревнований

Сейчас, когда Елена Привалова объявила о начале такого проекта, как подготовка к рекорду Украины, я решила, что нет смысла откладывать жизнь. Ведь будущее не гарантировано и все, что у нас остается – это жить настоящим.

Тренировки и соревнования проходят онлайн на уникальной спортплатформе, где наставники работают со спортсменами по индивидуальной программе.

Анна, участница соревнований

Пробежала. Было тяжело. Я неправильно разложилась по дистанции. Плюс поначалу было такое чувство, что руки-ноги вырастают куда хотят, в разные стороны, но потом я сосредоточилась на технике – и было легче.

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Анастасия, участница соревнований

Я просчитала, как мне лучше пробежать. И в течение бега пыталась придерживаться всего, чему научилась за этот период. Спасибо большое Аленушке, спасибо Ирине. Все благодаря вам. Мне очень зашло.

Дмитрий Косатый, офицер ВСУ, рекордсмен Украины и мира, Книги рекордов Гиннеса

Вот я пробежал километр, и, скорее всего, у меня такие же ощущения, как у вас. Хотя я долго занимаюсь. Но как и вам, так и мне тоже тяжело.

Тренировки и соревнования обеспечивает команда во главе с тренером по бегу Еленой Приваловой. Под ее руководством уже установлены три национальных рекорда и два рекорда мира.

Елена Привалова, организатор соревнований, тренер команды

Я входила в 15 лучших бегунов. Но мой рейтинг в конце года, когда я работала на этой платформе, был 50-м. Это очень хорошо. Из 5000 участников. И все мои ученики входили в рейтинг 50 лучших атлетов. Я невероятно счастлива, что у меня такая команда. Нас уже 26 ребят. И очень счастлива, что я не одна. А у нас – команда. Спасибо Ирине Гармаш, нашему реабилитологу, Кристине Буденной за техническую поддержку. И я уверена, что такими шагами мы сделаем очень красивый рекорд Украины.