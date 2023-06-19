Как военный в Харькове установил два рекорда Украины и один Гиннесса (сюжет)

В Харькове установили два рекорда Украины и один рекорд Гиннесса. Это сделал 24-летний старший лейтенант отдельного батальона «РЭБ» оперативного командования «Восток» ВСУ из Житомира Дмитрий Косатый. Руководителем, организатором и тренером Дмитрия выступила харьковчанка Елена Привалова. До этого она уже имела несколько удачных проектов по установлению национальных рекордов.

Дмитрий Косатый, старший лейтенант отдельного батальона «РЭБ» оперативного командования «Восток» ВСУ

Руки — это просто руки. Руки не всегда успевают заживать. Да ну ничего. Это такое.

Два национальных и один мировой рекорд установлены в Харькове. Планировали установить два национальных и два рекорда Гиннеса, но немного не хватило времени. Категории — «Подтягивание на турнике за 3 минуты» и «за одну минуту». 24-летний старший лейтенант ВСУ Дмитрий Косатый начинает с подтягивания.

Действующий мировой рекорд по «Подтягиванию на турнике за 3 минуты» принадлежит спортсмену из Китая. Он выполнил упражнение 112 раз. Дмитрию нужно было подтянуться не менее 116 раз. Сделал 110. Поэтому судьи мировой рекорд не зафиксировали. Зато был установлен рекорд Украины.

Дмитрий Косатый, старший лейтенант отдельного батальона «РЭБ» оперативного командования «Восток» ВСУ

Я думаю, немного поспешили и на первом рекорде было очень много переживаний. Ничего, я думаю, мы справимся, потому что есть ради кого все рекорды перебивать. И делать такие события для всего украинского народа и родины.

Руководителем, организатором и тренером Дмитрия выступила Елена Привалова. До этого она уже имела несколько удачных проектов по установлению национальных рекордов. Тренировать Дмитрия было непросто, рассказывает Елена. Во-первых, он действующий офицер ВСУ, то есть совмещал службу и тренировки. Во-вторых, спортсмен находился в Днепре, а Елена — в Киеве.

Елена Привалова, руководитель, организатор, тренер проекта подготовки к рекордам Дмитрия Косатого

Вначале было очень трудно. Дима выпадал, потом снова тренировался, потом снова выпадал. Но когда он уже понял, что рекорд этот возможен (на самом деле очень сложный рекорд). И учитывая, что у Димы была колоссальная база, но у него было 50 подтягиваний на турнике. А нам нужно 118. И когда уже он увидел процесс, с 5 декабря мы уже стали очень активно тренироваться. По две тренировки в день в формате онлайн.

Несмотря на войну, разрушенные спортивные сооружения, невозможность планировать свою жизнь, постоянные угрозы. Несмотря на то, что многие украинцы выехали за границу, количество рекордсменов в Украине увеличилось, говорит руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова. С начала полномасштабного вторжения на первом месте — силовые рекорды не только национального, но и мирового уровня.

Лана Ветрова, руководитель Национального реестра рекордов

Самая сильная женщина планеты — украинка. Самый сильный мужчина планеты — украинец. На сегодня уже около шести десятков украинцев, которых Национальный реестр внес в Книгу рекордов Гиннесса. На наших глазах, даже, как сейчас, формируются история мировых рекордов, которую формируют украинцы. И это вызвано именно внутренней потребностью сказать на весь мир, что Украина победит.

Спортсмен может быть талантливым и целеустремленным. Но победа, говорят эксперты, — это пятьдесят на пятьдесят работы спортсмена и тренера. Мотивация на результат, план и дневник тренировок, работа над ошибками и поддержка в случае проигрыша.

Елена Привалова, руководитель, организатор, тренер проекта подготовки к рекордам Дмитрия Косатого

Тренер-психолог (я являюсь тренером-психологом) должен быть обязательно. Его нужно было контролировать, его нужно было курировать, его нужно было правильно организовать и подвести к этому рекорду. Мало быть талантливым, мало быть рабочим. Обязательно должен быть тренер, который знает много больше, чем спортсмен. Задача спортсмена выполнять то, что тебе говорит тренер. Задача тренера изучать, контролировать и, соответственно, идти к прогрессу.

Установление рекордов происходит в торговом центре. Несмотря на постоянные сигналы тревоги очень много людей наблюдают за событием. Спортсмен имел возможность попробовать еще два раза выполнить подтягивание. В общем предоставляется три попытки. Но он и тренер решают следующим упражнением попробовать установить мировой рекорд в категории «Наибольшее количество отжиманий на кулаках за одну минуту».

Дмитрий отжался 128 раз, хотя для мирового рекорда достаточно было 116. Предыдущий мировой рекорд — 113 отжиманий.

Лана Ветрова, руководитель Национального реестра рекордов

Наибольшее количество подтягиваний на турнике. Мы имеем национальный рекорд. И мы имеем национальный рекорд и мировой рекорд: «Наибольшее количество отжиманий на кулаках». 128 раз за одну минуту. Мы имеем сегодня нового рекордсмена мира. И пусть весь мир гордится Украиной.

Офицер ВСУ говорит, что рекорд он посвящает своим друзьям, которые сейчас находятся «на нуле». Он собирается продать свои награды и все деньги направить на поддержку побратимов на передовой.

Дмитрий Косатый, старший лейтенант отдельного батальона «РЭБ» оперативного командования «Восток» ВСУ

Не было трудно, потому что я знаю ради кого, ради чего я стараюсь. Ради будущего Украины. Даже в такие тяжелые времена, как сейчас, хочется прославлять Украину. Чтобы нашу Украину знал весь мир. И те люди, которые нас оберегают.

Среди планов на ближайшее будущее — попробовать еще раз установить мировой рекорд по «Подтягиванию на турнике за 3 минуты». Есть планы и на среднюю перспективу.

Дмитрий Косатый, старший лейтенант отдельного батальона «РЭБ» оперативного командования «Восток» ВСУ

Мотивация — это побить все рекорды, взять все награды. Я думаю, что у нас есть ради кого эти рекорды ставить.