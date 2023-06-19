Як військовий у Харкові встановив два рекорди України та один Гіннеса (сюжет)

У Харкові встановили два рекорди України та один рекорд світу. Це зробив 24-річний старший лейтенант окремого батальйону “РЕБ” оперативного командування “Схід” ЗСУ з Житомира Дмитро Косатий. Керівницею, організаторкою та тренеркою Дмитра виступила харків’янка Олена Привалова. До цього вона вже мала декілька вдалих проєктів з встановлення національних рекордів.

Дмитро Косатий, старший лейтенант окремого батальйону “РЕБ” оперативного командування “Схід” ЗСУ

Руки – це просто руки. Руки не завжди встигають заживати. Та ну нічого. Це таке.

Два національні та один світовий рекорд встановлені у Харкові. Планували встановити два національні та два рекорди Гіннеса, але трошки не вистачило часу. Категорії – «Підтягування на турніку за 3 хвилини» та «за одну хвилину». 24-річний старший лейтенант ЗСУ Дмитро Косатий починає з підтягування.

Чинний світовий рекорд з «Підтягування на турніку за 3 хвилини» належить спортсменові з Китаю. Він виконав вправу 112 разів. Дмитрові потрібно було підтягнутися не менше 116 разів. Він зробив 110. Тож суддями світовий рекорд зафіксований не був. Натомість був встановлений рекорд України.

Дмитро Косатий, старший лейтенант окремого батальйону “РЕБ” оперативного командування “Схід” ЗСУ

Я думаю, трішки поспішили та на першому рекорді було дуже багато переживань. Нічого, я думаю, ми впораємося, бо є заради кого всі рекорди перебивати. І робити такі події для всього українського народу і Батьківщини.

Керівницею, організаторкою та тренеркою Дмитра виступила Олена Привалова. До цього вона вже мала декілька вдалих проєктів з встановлення національних рекордів. Тренувати Дмитра було непросто, розповідає Олена. По-перше, він чинний офіцер ЗСУ, тобто поєднував службу та тренування. По-друге, спортсмен знаходився у Дніпрі, а Олена – в Києві.

Олена Привалова, керівниця, організаторка, тренерка проєкту підготовки до рекордів Дмитра Косатого

Спочатку було дуже важко. Діма випадав, потім знову тренувався, потім знову випадав. Але коли він уже зрозумів, що рекорд цей можливий (насправді дуже складний рекорд). І враховуючи, що в Діми була колосальна база, але в нього було 50 підтягувань на турніку. А нам потрібно 118. І коли вже він побачив процес, з 5 грудня ми вже стали дуже активно тренуватися. По два тренування на день у форматі онлайн.

Попри війну, зруйновані спортивні споруди, неможливість планувати своє життя, постійні загрози. Попри те, що багато українців виїхали за кордон, кількість рекордсменів в Україні збільшилась, каже керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова. З початку повномасштабного вторгнення на першому місці – силові рекорди не лише національного, а й світового рівня.

Лана Вєтрова, керівниця Національного реєстру рекордів

Найсильніша жінка планети – українка. Найсильніший чоловік планети – українець. На сьогодні є вже близько шести десятків українців, яких Національний реєстр вніс до Книги рекордів Гіннеса. На наших очах, навіть як зараз, формуються історія світових рекордів, яку формують українці. І це покликано саме внутрішньою потребою сказати на весь світ, що Україна переможе.

Спортсмен може буди талановитим та цілеспрямованим. Але перемога, кажуть експерти, – це п’ятдесят на п’ятдесят роботи спортсмена і тренера. Мотивація на результат, план і щоденник тренувань, робота над помилками та підтримка в разі програшу.

Олена Привалова, керівниця, організаторка, тренерка проєкту підготовки до рекордів Дмитра Косатого

Тренер-психолог (я є тренеркою-психологинею) має бути обов’язково. Його потрібно було контролювати, його потрібно було курирувати, його потрібно було правильно організувати та підвести до цього рекорду. Мало бути талановитим, мало бути робочим. Обов’язково має бути тренер, який знає набагато більше, ніж спортсмен. Завдання спортсмена виконувати те, що тобі каже тренер. Завдання тренера вивчати, контролювати й, відповідно, йти до прогресу.

Встановлення рекордів відбувається у торговельному центрі. Попри постійні сигнали тривоги дуже багато людей спостерігають за подією. Спортсмен мав можливість спробувати ще два рази виконати підтягування. Загалом надається три спроби. Але він і тренерка вирішують наступною вправою спробувати встановити світовий рекорд у категорії “Найбільша кількість віджимань на кулаках за одну хвилину”.

Дмитро віджався 128 разів, хоча для світового рекорду достатньо було 116. Попередній світовий рекорд – 113 відтискань.

Лана Вєтрова, керівниця Національного реєстру рекордів

Найбільша кількість підтягування на турніку. Ми маємо Національний рекорд. І ми маємо Національний рекорд і світовий рекорд: «Найбільша кількість віджимань на кулаках». 128 разів за одну хвилину. Ми маємо сьогодні нового рекордсмена світу. І нехай весь світ пишається Україною.

Офіцер ЗСУ каже, що рекорд він присвячує своїм друзям, котрі зараз знаходяться «на нулі». Він збирається продати свої нагороди та всі гроші спрямувати на підтримку побратимів на передовій.

Дмитро Косатий, старший лейтенант окремого батальйону “РЕБ” оперативного командування “Схід” ЗСУ

Не було важко, тому що я знаю заради кого, заради чого я стараюся. Заради майбутнього України. Навіть у такі важкі часи, як зараз хочеться прославляти Україну. Щоби нашу Україну знав весь світ. І ті люди, які нас оберігають.

Серед планів на найближче майбутнє – спробувати ще раз встановити світовий рекорд з «Підтягування на турніку за 3 хвилини». Є плани та на середню перспективу.

Дмитро Косатий, старший лейтенант окремого батальйону “РЕБ” оперативного командування “Схід” ЗСУ

Мотивація – це побити всі рекорди, взяти всі нагороди. Я думаю, що у нас є заради кого ці рекорди ставити.