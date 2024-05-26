Военный под руководством тренера из Харькова установил рекорд Украины и мира
25 мая военный из Житомира Дмитрий Косатый установил рекорд Украины по отжиму на брусьях за один час. Он отжался 1580 раз. Готовила Дмитрия к рекорду харьковчанка Елена Привалова.
В команде тренера также работала реабилитолог, ученый PhD Ирина Гармаш. Она отметила, что удовлетворена результатом Дмитрия, который уже имеет три рекорда Украины и два рекорда мира. К ним военного готовили Елена и Ирина (кстати, сестры близнецы).
«Я счастлива работать с Димой. Я уверена, что даже в условиях войны — важно показать, что украинская нация самая сильная. Спасибо Диме за такой пример для молодежи. Хочу, чтобы украинцы тренировались, несмотря на то, что у нас война. Ибо здоровье нации в такое тяжелое время является приоритетом, и мы должны вести образовательную деятельность, что касается активного образа жизни», — отметила Елена Привалова.
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По словам основателя «Национального реестра рекордов Украины» Валентина Щербачева, это не только украинский рекорд, но и мировой.
«Это феноменально. Такого еще не было — 1580 чистых отжиманий в час. Я поражен, если честно. И тем, что такой юный старший лейтенант ВСУ показывает пример и мотивирует многих молодых наших соотечественников. Это рекорд, которому пока нет аналогов», — объяснил Валентин Щербачев.
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- Категории: Спорт, Харьков; Теги: военный, отжимания, Привалова, рекорд, спортсмен;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 21:49;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 мая военный из Житомира Дмитрий Косатый установил рекорд Украины по отжиму на брусьях за один час. Он отжался 1580 раз. Готовила Дмитрия к рекорду харьковчанка Елена Привалова".