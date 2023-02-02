Харківські школярі щодня віджимаються в проекті «Незламні діти війни»

Наприкінці січня відбулися проміжні змагання у рамках проекту «Незламні діти війни».

10 місяців 5 разів на тиждень збірна команда дітей від 6 до 13 років готується встановити Рекорд України в категорії «Естафета Віджимань». Тренуються діти разом онлайн під наглядом тренерів.

«Ми створили проект, який приведе дітей до рекордів України», – каже організаторка змагань Олена Привалова.

Збірна команда дітей готується встановити рекорд України у категорії «Естафета віджимань». Учасникам проекту від 6 до 13 років. На жаль, юні спортсмени наразі знаходяться у різних містах України та за кордоном. Як же вони разом готуються до змагань?

«Я спочатку хотіла, але боялася, що не вмію віджиматися взагалі. Але коли вже почала, зрозуміла, що нічого страшного», – зізнається учасниця змагань Соня.



Діти тренуються під наглядом організаторки змагань Олени Привалової та тренера Миколи Хом’якова. Вони обидва дуже вимогливі, стежать за виконанням вправ і нікому не вибачають безвідповідального ставлення. На результат не впливає, що тренування проходять онлайн.

«Коли я приходжу на тренування, у мене може бути не дуже гарний настрій, але коли йду – завжди покращується», – каже учасниця змагань Поліна

«Повірте, діти почуваються впевненими, Повірте, вони почуваються унікальними. Вони приходять до школи, показують свої вміння та почуваються на висоті», – наголошує Олена Привалова.

Перемогти було дуже нелегко. Важлива була не лише швидкість, а ще й якість виконання вправ. Попереду – встановлення рекорду України у категорії «естафета віджимань». Бо не можна відкладати дитинство, життя і заняття спортом до закінчення війни.

«Під час війни в дітей має залишатися дитинство. Вони дружать, мають спільну тему, вони тренуються щодня і вони прогресують», – каже Привалова.