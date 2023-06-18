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Мешканцям двох районів Харкова до опівночі вимикають холодну воду

Суспільство 08:25   18.06.2023
Олена Нагорна
Мешканцям двох районів Харкова до опівночі вимикають холодну воду

З 9:00 до 24:00 18 червня буде припинено водопостачання мешканців частин Новобаварського та Основ’янського районів Харкова.

Комунальники ремонтуватимуть водовід діаметром 800 мм на вулиці Арсенальній, повідомляє пресслужба КП “Харківводоканал”.

Води не буде на наступних вулицях:

Новобаварський район, багатоквартирні будинки: вул. Власенка, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 22, вул. Селянська, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 30-а, 34, 34-а, 36, 76, вул. Академіка Богомольця, 1, 3, 55-а, 7, 9, 9-а, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27-а, 29, 31, 33, 37, 39, 41, вул. Москалівська, 108, 110, 112, 170, 172, 174; приватний сектор: вул. Федьдшерська, вул. Жутівська, вул. Сущенська, вул. Службова, вул. Лютівська, вул. Текстильна, вул. Москалівська, пров. Кубраківський, пров. Орача, вул. Орача, пров. Краматорський, вул. Світланівська, вул. Борова, вул. Торгова, вул. Пилипівська, вул. Арсенальна, вул. Ключова, вул. Миколи Бажана, 1-й Георгіївський провулок, пров. Єреміївський.

Основ’янський район, приватний сектор: вул. Біологічна, вул. Диканівська.

“На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами”, – пишуть комунальники.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:00 до 24:00 18 червня буде припинено водопостачання мешканців частин Новобаварського та Основ’янського районів Харкова.".