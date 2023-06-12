Комунальники на вул. Сумській у Харкові міняють трубу по-сучасному (сюжет)

Фахівці КП «Харківводоканал» при проведенні робіт на аварійній ділянці водопровідної магістралі по вулиці Сумській у Харкові застосовують безтраншейний метод укладання труб. Він характеризується високим рівнем механізації й економії ресурсів. Усього на цій ділянці необхідно замінити 300 метрів трубопроводу.

Микола Завада, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал»

Виконується робота безтраншейним способом. Методом спрямовано горизонтального буріння. Цей метод сучасний, менш витратний. Прискорює терміни виконання робіт. Не порушуються тротуар та комунікації.

Укладається трубопровід з терміном експлуатації понад 50 років. Він характеризується високим рівнем механізації.

Микола Завада, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал»

Прискорює в декілька разів. Звичайним методом ця робота виконувалася б десь 2,5-3 місяці. Так ми розраховуємо на три тижні. Менше задіяно техніки на вивозі землі та на завозі. Це економія велика. Тому що треба ґрунт перемістити. Виконати вивіз за місто, засипати піском. Ця процедура знімається.

У Харкові на 2023-й запланована заміна 12 км зовнішніх трубопроводів. До війни КП «Харківводоканал» перекладало не менш ніж 24 км водоводів на рік.

Микола Завада, заступник директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал»

КП «Харківводоканал» продовжує роботи із заміни технічно зношених ділянок трубопроводу. На даний період із запланованих 12 км виконано 3,7 км. Робота виконується комплексно. Тут також будуть виконані роботи, після заміни трубопроводу, з відновлення і заміни тротуарного покриття.