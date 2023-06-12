Коммунальщики на ул. Сумской в Харькове меняют трубу по-современному (сюжет)

Специалисты КП «Харьковводоканал» при проведении работ на аварийном участке водопроводной магистрали по улице Сумской в Харькове применяют бестраншейный метод укладки труб. Он характеризуется высоким уровнем механизации и экономии ресурсов. Всего на этом участке необходимо заменить 300 метров трубопровода.

Николай Завада, заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал»

Выполняется работа бестраншейным способом. Методом направленного горизонтального бурения. Этот метод современный, менее затратный. Ускоряет сроки выполнения работ. Не нарушаются тротуар и коммуникации.

Укладывается трубопровод со сроком эксплуатации более 50 лет. Он характеризуется высоким уровнем механизации.

Николай Завада, заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал»

Ускоряет в несколько раз. Обычным методом эта работа выполнялась бы где-то 2,5-3 месяца. Так мы рассчитываем на три недели. Меньше задействовано техники на вывозе земли и на завозе. Это экономия большая. Потому что надо грунт переместить. Выполнить вывоз за город, засыпать песком. Эта процедура снимается.

В Харькове на 2023-й запланирована замена 12 км наружных трубопроводов. До войны КП «Харьковводоканал» перекладывало не менее 24 км водоводов в год.

Николай Завада, заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал»

КП «Харьковводоканал» продолжает работы по замене технически изношенных участков трубопровода. На данный период из запланированных 12 км выполнено 3,7 км. Работа выполняется комплексно. Здесь также будут выполнены работы, после замены трубопровода, по восстановлению и замене тротуарного покрытия.

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