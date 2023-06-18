Жителям двух районов Харькова до полуночи отключают холодную воду

С 9:00 до 24:00 18 июня будет прекращено водоснабжение жителей частей Новобаварского и Основянского районов Харькова.

Коммунальщики будут ремонтировать водовод диаметром 800 мм на улице Арсенальной, сообщает пресс-служба КП «Харьковводоканал».

Воды не будет на следующих улицах:

Новобаварский район, многоквартирные дома: ул. Власенко, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 22, ул. Селянская, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 30-а, 34, 34-а, 36, 76, ул. Академика Богомольца, 1, 3, 55-а, 7, 9, 9-а, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27-а, 29, 31, 33, 37, 39, 41, ул. Москалевская, 108, 110, 112, 170, 172, 174;

частный сектор: ул. Сущенская, ул. Служебная, ул. Лютовская, ул. Текстильная, ул. Москалевская, переулок Кубраковский, переулок Орача, ул. Орача, переулок Краматорский, ул. Светлановская, ул. Боровая, ул. Торговая, ул. Филипповская улица, ул. Арсенальная, ул. Ключевая, ул. Николая Бажана, 1-й Георгиевский переулок, переулок Еремеевский.

Основянский район, частный сектор: ул. Биологическая, ул. Диканевская.

«На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами», — пишут коммунальщики.