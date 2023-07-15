Активісти допомагатимуть стежити за станом укриттів у Харкові – Терехов

До контролю за станом укриттів у Харкові планують залучати представників громадських організацій.

Таку ідею під час сесії Харківської міськради запропонував депутат Ігор Черняк.

«У мене пропозиція, щоб до цієї роботи яка стосується контролю за станом укриттів були залучені громадські організації, мешканці Харкова, щоб був чіткий механізм тому, що людей це дуже турбує. Ми бачимо, що окремі люди, активісти самі ходять дивляться за станом укриттів, викладають щось в соцмережі. Можна було б напрацювати нормальний механізм, щоб на системній основі громадські організації долучались до цієї роботи», – сказав Черняк.

Мер Харкова Ігор Терехов ідею підтримав.

«Я за це обома руками, бо це зараз потрібно робити, щоб було об’єктивне ставлення до укриттів. Я вважаю, що у місті Харкові сьогодні стан укриттів один з найкращих, що є в Україні. Це підтвердили і соціологічні опитування і все інше. Тому даю доручення, щоб були задіяні представники громадськості, щоб вони разом з нашим департаментом, з адміністраціями районів брали участь у цій роботі. Якщо є певні недоліки – ми готові їх дуже швидко всі усунути», – зазначив Терехов.