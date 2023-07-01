Live
  • Субота 01.07.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 40
    • 🔴

Міські бомбосховища 23% харків’ян вважають «жахливими»: дані опитування

Суспільство 13:02   01.07.2023
Вікторія Яковенко
Міські бомбосховища 23% харків’ян вважають «жахливими»: дані опитування

Більшість харків’ян вважає облаштування міських бомбосховищ незадовільним. Про це свідчать дані опитування, проведеного групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

23% містян називають стан бомбосховищ «жахливим», 21% – «поганим». На думку ще 17% ця послуга взагалі недоступна для містян.

Оцінку «середньо» поставили 11% опитаних, лише 2% оцінили харківські бомбосховища на «відмінно».

17 % містян не змогли відповісти на питання.

01

Читайте також: Світло, газ і вода: харків’яни – найзадоволеніші в Україні низкою послуг ЖКГ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ми спостерігаємо та контролюємо – ЗСУ про окупантів на кордоні Харківщини
Ми спостерігаємо та контролюємо – ЗСУ про окупантів на кордоні Харківщини
01.07.2023
«Це не шоу». Генерал Залужний дратується, коли чує, що контрнаступ повільний
«Це не шоу». Генерал Залужний дратується, коли чує, що контрнаступ повільний
30.06.2023
Харків’янин нахабно вкрав телефон у чоловіка: його піймали патрульні
Харків’янин нахабно вкрав телефон у чоловіка: його піймали патрульні
01.07.2023
Мешканців Харківщини попереджають про вибухи
Мешканців Харківщини попереджають про вибухи
01.07.2023
Міські бомбосховища 23% харків’ян вважають «жахливими»: дані опитування
Міські бомбосховища 23% харків’ян вважають «жахливими»: дані опитування
01.07.2023
Турботлива мати з Балаклії хотіла “відкупити” сина і сама отримала підозру
Турботлива мати з Балаклії хотіла “відкупити” сина і сама отримала підозру
01.07.2023

Новини за темою:

19:44
ХОВА увійшла до трійки кращих в Україні – дані всеукраїнського опитування
16:19
Світло, газ і вода: харків’яни – найзадоволеніші в Україні низкою послуг ЖКГ
12:19
У разі загострення харків’яни залишаться в місті, але не хочуть вступати у ЗСУ
10:39
Терехов очолив “рейтинг мерів” України
10:03
Терехов обіцяє за місяць привести до ладу всі укриття в харківських підвалах

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Міські бомбосховища 23% харків’ян вважають «жахливими»: дані опитування»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 13:02;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Більшість харків’ян вважає облаштування міських бомбосховищ незадовільним. Про це свідчать дані опитування, проведеного групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту.".