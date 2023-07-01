Міські бомбосховища 23% харків’ян вважають «жахливими»: дані опитування
Більшість харків’ян вважає облаштування міських бомбосховищ незадовільним. Про це свідчать дані опитування, проведеного групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту.
23% містян називають стан бомбосховищ «жахливим», 21% – «поганим». На думку ще 17% ця послуга взагалі недоступна для містян.
Оцінку «середньо» поставили 11% опитаних, лише 2% оцінили харківські бомбосховища на «відмінно».
17 % містян не змогли відповісти на питання.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 13:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Більшість харків’ян вважає облаштування міських бомбосховищ незадовільним. Про це свідчать дані опитування, проведеного групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту.".