Городские бомбоубежища 23% харьковчан считают «ужасными»: данные опроса
Большинство харьковчан считает обустройство городских бомбоубежищ неудовлетворительным. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института.
23% горожан называют состояние бомбоубежищ «ужасным», 21% – «плохим». По мнению еще 17%, эта услуга вообще недоступна для горожан.
Оценку «средне» поставили 11% опрошенных, только 2% оценили харьковские бомбоубежища на «отлично».
17% горожан затруднились ответить на вопрос.
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 13:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Большинство харьковчан считает обустройство городских бомбоубежищ неудовлетворительным. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института.".