Городские бомбоубежища 23% харьковчан считают «ужасными»: данные опроса

Большинство харьковчан считает обустройство городских бомбоубежищ неудовлетворительным. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института.

23% горожан называют состояние бомбоубежищ «ужасным», 21% – «плохим». По мнению еще 17%, эта услуга вообще недоступна для горожан.

Оценку «средне» поставили 11% опрошенных, только 2% оценили харьковские бомбоубежища на «отлично».

17% горожан затруднились ответить на вопрос.