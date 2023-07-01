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Городские бомбоубежища 23% харьковчан считают «ужасными»: данные опроса

Общество 13:02   01.07.2023
Виктория Яковенко
Городские бомбоубежища 23% харьковчан считают «ужасными»: данные опроса

Большинство харьковчан считает обустройство городских бомбоубежищ неудовлетворительным. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института.

23% горожан называют состояние бомбоубежищ «ужасным», 21% – «плохим». По мнению еще 17%, эта услуга вообще недоступна для горожан.

Оценку «средне» поставили 11% опрошенных, только 2% оценили харьковские бомбоубежища на «отлично».

17% горожан затруднились ответить на вопрос.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 13:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Большинство харьковчан считает обустройство городских бомбоубежищ неудовлетворительным. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института.".