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Активисты будут помогать следить за состоянием укрытий в Харькове — Терехов

Общество 19:21   15.07.2023
Виктория Яковенко
Активисты будут помогать следить за состоянием укрытий в Харькове — Терехов

К контролю над состоянием укрытий в Харькове планируют привлекать представителей общественных организаций.

Такую идею на сессии Харьковского горсовета предложил депутат Игорь Черняк.

«У меня предложение, чтобы к этой работе, касающейся контроля за состоянием укрытий, были привлечены общественные организации, жители Харькова, чтобы был четкий механизм потому, что людей это очень беспокоит. Мы видим, что некоторые люди, активисты сами ходят, смотрят за состоянием укрытий, выкладывают что-то в соцсети. Можно было бы выработать нормальный механизм, чтобы на системной основе общественные организации приобщались к этой работе», — сказал Черняк.

Мэр Харькова Игорь Терехов идею поддержал.

«Я за это обеими руками, потому что это сейчас нужно делать, чтобы было объективное отношение к укрытиям. Я считаю, что в Харькове сегодня состояние укрытий одно из лучших, что есть в Украине. Это подтвердили и социологические опросы и все остальное. Поэтому даю поручение, чтобы были задействованы представители общественности, чтобы они вместе с нашим департаментом, с администрациями районов принимали участие в этой работе. Если есть определенные недостатки – мы готовы их очень быстро все устранить», – отметил Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 19:21;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К контролю над состоянием укрытий в Харькове планируют привлекать представителей общественных организаций.".