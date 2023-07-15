Активисты будут помогать следить за состоянием укрытий в Харькове — Терехов
К контролю над состоянием укрытий в Харькове планируют привлекать представителей общественных организаций.
Такую идею на сессии Харьковского горсовета предложил депутат Игорь Черняк.
«У меня предложение, чтобы к этой работе, касающейся контроля за состоянием укрытий, были привлечены общественные организации, жители Харькова, чтобы был четкий механизм потому, что людей это очень беспокоит. Мы видим, что некоторые люди, активисты сами ходят, смотрят за состоянием укрытий, выкладывают что-то в соцсети. Можно было бы выработать нормальный механизм, чтобы на системной основе общественные организации приобщались к этой работе», — сказал Черняк.
Мэр Харькова Игорь Терехов идею поддержал.
«Я за это обеими руками, потому что это сейчас нужно делать, чтобы было объективное отношение к укрытиям. Я считаю, что в Харькове сегодня состояние укрытий одно из лучших, что есть в Украине. Это подтвердили и социологические опросы и все остальное. Поэтому даю поручение, чтобы были задействованы представители общественности, чтобы они вместе с нашим департаментом, с администрациями районов принимали участие в этой работе. Если есть определенные недостатки – мы готовы их очень быстро все устранить», – отметил Терехов.
Читайте также: Городские бомбоубежища 23% харьковчан считают «ужасными»: данные опроса
Новости по теме:
Вы читали новость: «Активисты будут помогать следить за состоянием укрытий в Харькове — Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 июля 2023 в 19:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К контролю над состоянием укрытий в Харькове планируют привлекать представителей общественных организаций.".