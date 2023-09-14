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У розшук оголосили харків’янина, який допомагав тікати ухилянтам за кордон

Суспільство 12:42   14.09.2023
Вікторія Яковенко
У розшук оголосили харків’янина, який допомагав тікати ухилянтам за кордон Фото: ДБР

Правоохоронці передали до суду справу щодо організаторів та учасників незаконної схеми з переправлення чоловіків призовного віку до Молдови.

«На початку лютого 2023 року мешканець Харкова, який сам втік від мобілізації за кордон, вирішив заробити гроші на «собі подібних». Спільниками стали троє його знайомих, що залишалися в Україні, один з яких працівник Держпродспоживслужби», – повідомляє ДБР.

Ціна «втечі» складала 5 тисяч доларів. Військовозобов’язані приїжджали до Чернівецької області, де їх зустрічали спільники харків‘янина — 29-річний та 23-річний чоловіки. Обидва – мешканці цієї області, тому добре розумілись, як на місцевості уникнути контролю українських прикордонників, додали в Харківській обласній прокуратурі.

Троє фігурантів обвинувачуються у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 ККУ). Чоловікам загрожує до 7 років тюрми.

«Організатор, який переховується закордоном, оголошений в розшук», – зазначили правоохоронці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2023 в 12:42;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці передали до суду справу щодо організаторів та учасників незаконної схеми з переправлення чоловіків призовного віку до Молдови.".