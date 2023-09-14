В розыск объявили харьковчанина, который помогал бежать уклонистам за границу
Правоохранители передали в суд дело в отношении организаторов и участников незаконной схемы по переправке мужчин призывного возраста в Молдову.
«В начале февраля 2023 года житель Харькова, сам сбежавший от мобилизации за границу, решил заработать деньги на «себе подобных». Сообщниками стали трое его оставшихся в Украине знакомых, один из которых работник Госпродпотребслужбы», — сообщает ГБР.
Цена «побега» составляла 5 тысяч долларов. Военнообязанные приезжали в Черновицкую область, где их встречали помощники харьковчанина — 29-летний и 23-летний мужчины. Оба — жители этой области, поэтому хорошо понимали, как на местности избежать контроля украинских пограничников, добавили в Харьковской областной прокуратуре.
Трое фигурантов обвиняются в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332 УКУ). Мужчинам грозит до 7 лет тюрьмы.
«Организатор, скрывающийся за границей, объявлен в розыск», — отметили правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дело в отношении организаторов и участников незаконной схемы по переправке мужчин призывного возраста в Молдову.".