В розыск объявили харьковчанина, который помогал бежать уклонистам за границу

Правоохранители передали в суд дело в отношении организаторов и участников незаконной схемы по переправке мужчин призывного возраста в Молдову.

«В начале февраля 2023 года житель Харькова, сам сбежавший от мобилизации за границу, решил заработать деньги на «себе подобных». Сообщниками стали трое его оставшихся в Украине знакомых, один из которых работник Госпродпотребслужбы», — сообщает ГБР.

Цена «побега» составляла 5 тысяч долларов. Военнообязанные приезжали в Черновицкую область, где их встречали помощники харьковчанина — 29-летний и 23-летний мужчины. Оба — жители этой области, поэтому хорошо понимали, как на местности избежать контроля украинских пограничников, добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Трое фигурантов обвиняются в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332 УКУ). Мужчинам грозит до 7 лет тюрьмы.

«Организатор, скрывающийся за границей, объявлен в розыск», — отметили правоохранители.