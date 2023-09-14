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В розыск объявили харьковчанина, который помогал бежать уклонистам за границу

Общество 12:42   14.09.2023
Виктория Яковенко
В розыск объявили харьковчанина, который помогал бежать уклонистам за границу Фото: ГБР

Правоохранители передали в суд дело в отношении организаторов и участников незаконной схемы по переправке мужчин призывного возраста в Молдову.

«В начале февраля 2023 года житель Харькова, сам сбежавший от мобилизации за границу, решил заработать деньги на «себе подобных». Сообщниками стали трое его оставшихся в Украине знакомых, один из которых работник Госпродпотребслужбы», — сообщает ГБР.

Цена «побега» составляла 5 тысяч долларов. Военнообязанные приезжали в Черновицкую область, где их встречали помощники харьковчанина — 29-летний и 23-летний мужчины. Оба — жители этой области, поэтому хорошо понимали, как на местности избежать контроля украинских пограничников, добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Трое фигурантов обвиняются в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332 УКУ). Мужчинам грозит до 7 лет тюрьмы.

«Организатор, скрывающийся за границей, объявлен в розыск», — отметили правоохранители.

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Фото: ГБР

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 12:42;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дело в отношении организаторов и участников незаконной схемы по переправке мужчин призывного возраста в Молдову.".