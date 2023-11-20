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Понад 1700 двірників прибирають сніг у Харкові (фото)

Суспільство 09:51   20.11.2023
Оксана Горун
Понад 1700 двірників прибирають сніг у Харкові (фото) Фото: КП “Харківблагоустрій”

Робітники КП “Харківблагоустрій” вийшли розчищати двори в Харкові о 5:00 ранку, повідомила пресслужба підприємства.

“З 5:00 ранку 1728 робітників КП ”Харківблагоустрій’’ прибирають сніг та забезпечують безпечне пересування харків’ян вулицями міста. Задіяна 31 одиниця техніки та 70 засобів малої механізації підприємства”, – повідомила статистику пресслужба КП “Харківблагоустрій”.

Раніше про те, що вони на місці з ночі, відрапортували в СКП “Харківзеленбуд” – співробітники цього підприємства розчищають парки, алеї та пішохідні доріжки на “червоних лініях” міста.

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У Харкові прибирають сніг листопад 2023 8
Фото: КП “Харківблагоустрій”
У Харкові прибирають сніг листопад 2023 10
Фото: КП “Харківблагоустрій”
У Харкові прибирають сніг листопад 2023 11
Фото: КП “Харківблагоустрій”
У Харкові прибирають сніг листопад 2023 7
Фото: КП “Харківблагоустрій”
У Харкові прибирають сніг листопад 2023 6
Фото: КП “Харківблагоустрій”
У Харкові прибирають сніг листопад 2023 5
Фото: КП “Харківблагоустрій”
У Харкові прибирають сніг листопад 2023 4
Фото: КП “Харківблагоустрій”
У Харкові прибирають сніг листопад 2023 3
Фото: КП “Харківблагоустрій”
У Харкові прибирають сніг листопад 2023 2
Фото: КП “Харківблагоустрій”
У Харкові прибирають сніг листопад 2023
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 09:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рабочие КП “Харьковблагоустройство” вышли расчищать дворы в Харькове в 5:00 утра, сообщила пресс-служба предприятия".