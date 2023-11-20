Понад 1700 двірників прибирають сніг у Харкові (фото)

Робітники КП “Харківблагоустрій” вийшли розчищати двори в Харкові о 5:00 ранку, повідомила пресслужба підприємства.

“З 5:00 ранку 1728 робітників КП ”Харківблагоустрій’’ прибирають сніг та забезпечують безпечне пересування харків’ян вулицями міста. Задіяна 31 одиниця техніки та 70 засобів малої механізації підприємства”, – повідомила статистику пресслужба КП “Харківблагоустрій”.

Раніше про те, що вони на місці з ночі, відрапортували в СКП “Харківзеленбуд” – співробітники цього підприємства розчищають парки, алеї та пішохідні доріжки на “червоних лініях” міста.