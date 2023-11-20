Понад 1700 двірників прибирають сніг у Харкові (фото)
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Робітники КП “Харківблагоустрій” вийшли розчищати двори в Харкові о 5:00 ранку, повідомила пресслужба підприємства.
“З 5:00 ранку 1728 робітників КП ”Харківблагоустрій’’ прибирають сніг та забезпечують безпечне пересування харків’ян вулицями міста. Задіяна 31 одиниця техніки та 70 засобів малої механізації підприємства”, – повідомила статистику пресслужба КП “Харківблагоустрій”.
Раніше про те, що вони на місці з ночі, відрапортували в СКП “Харківзеленбуд” – співробітники цього підприємства розчищають парки, алеї та пішохідні доріжки на “червоних лініях” міста.
Читайте також: Комунальники прибирають сніг у Харкові (оновлено, фото, відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КП «Харьковблагоустройство», снег;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Понад 1700 двірників прибирають сніг у Харкові (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 09:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рабочие КП “Харьковблагоустройство” вышли расчищать дворы в Харькове в 5:00 утра, сообщила пресс-служба предприятия".