Более 1700 дворников убирают снег в Харькове (фото)

Рабочие КП «Харьковблагоустройство» вышли расчищать дворы в Харькове в 5:00 утра, сообщила пресс-служба предприятия.

«С 5:00 утра 1728 рабочих КП «Харьковблагоустройство» убирают снег и обеспечивают безопасное передвижение харьковчан по улицам города. Задействована 31 единица техники и 70 средств малой механизации предприятия», — сообщила статистику пресс-служба КП «Харьковблагоустройство.

Ранее о том, что они на месте с ночи, отрапортовали в СКП «Харьковзеленстрой» — сотрудники этого предприятия расчищают парки, аллеи и пешеходные дорожки на «красных линиях» города.