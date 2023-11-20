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Более 1700 дворников убирают снег в Харькове (фото)

Общество 09:51   20.11.2023
Оксана Горун
Более 1700 дворников убирают снег в Харькове (фото) Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Рабочие КП «Харьковблагоустройство» вышли расчищать дворы в Харькове в 5:00 утра, сообщила пресс-служба предприятия.

«С 5:00 утра 1728 рабочих КП «Харьковблагоустройство» убирают снег и обеспечивают безопасное передвижение харьковчан по улицам города. Задействована 31 единица техники и 70 средств малой механизации предприятия», — сообщила статистику пресс-служба КП «Харьковблагоустройство.

Ранее о том, что они на месте с ночи, отрапортовали в СКП «Харьковзеленстрой» — сотрудники этого предприятия расчищают парки, аллеи и пешеходные дорожки на «красных линиях» города.

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В Харькове убирают снег ноябрь 2023 8
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В Харькове убирают снег ноябрь 2023 10
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В Харькове убирают снег ноябрь 2023 11
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В Харькове убирают снег ноябрь 2023 7
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В Харькове убирают снег ноябрь 2023 6
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В Харькове убирают снег ноябрь 2023 5
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В Харькове убирают снег ноябрь 2023 4
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В Харькове убирают снег ноябрь 2023 3
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В Харькове убирают снег ноябрь 2023 2
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
В Харькове убирают снег ноябрь 2023
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 09:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рабочие КП «Харьковблагоустройство» вышли расчищать дворы в Харькове в 5:00 утра, сообщила пресс-служба предприятия".