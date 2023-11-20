Более 1700 дворников убирают снег в Харькове (фото)
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Рабочие КП «Харьковблагоустройство» вышли расчищать дворы в Харькове в 5:00 утра, сообщила пресс-служба предприятия.
«С 5:00 утра 1728 рабочих КП «Харьковблагоустройство» убирают снег и обеспечивают безопасное передвижение харьковчан по улицам города. Задействована 31 единица техники и 70 средств малой механизации предприятия», — сообщила статистику пресс-служба КП «Харьковблагоустройство.
Ранее о том, что они на месте с ночи, отрапортовали в СКП «Харьковзеленстрой» — сотрудники этого предприятия расчищают парки, аллеи и пешеходные дорожки на «красных линиях» города.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: КП «Харьковблагоустройство», снег;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 09:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рабочие КП «Харьковблагоустройство» вышли расчищать дворы в Харькове в 5:00 утра, сообщила пресс-служба предприятия".