В Харькове весной создали 30 новых клумб и высадили более 50 тысяч цветов

КП «Харьковблагоустройство» подвело итоги двух месяцев работ в рамках акции «Зеленая весна», проведенных в районах Харькова.

По данным коммунальщиков, в течение марта-мая работы продолжались во всех районах города.

В КП отметили, что обновили 1430 существующих клумб и обустроили 30 новых с акцентом на вечнозеленые кусты и хвойные деревья. Посеяли газонную траву на площади почти 15 тысяч м², посадили более 40 тысяч многолетних и 15 тысяч однолетних цветов, почти 5 тысяч кустов и 511 деревьев. Также коммунальщики покрасили почти 70 тысяч элементов благоустройства.

«Весна подходит к концу, и мы благодарны всем, кто приобщился к общему делу. Впереди лето – время, когда наши усилия будут направлены на уход за клумбами и зелеными насаждениями, регулярный полив и поддержание чистоты в городе», – заявили на предприятии.