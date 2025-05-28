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В Харькове весной создали 30 новых клумб и высадили более 50 тысяч цветов

Общество 15:28   28.05.2025
Виктория Яковенко
В Харькове весной создали 30 новых клумб и высадили более 50 тысяч цветов Фото: КП «Харьковблагоустройство»

КП «Харьковблагоустройство» подвело итоги двух месяцев работ в рамках акции «Зеленая весна», проведенных в районах Харькова.

По данным коммунальщиков, в течение марта-мая работы продолжались во всех районах города.

В КП отметили, что обновили 1430 существующих клумб и обустроили 30 новых с акцентом на вечнозеленые кусты и хвойные деревья. Посеяли газонную траву на площади почти 15 тысяч м², посадили более 40 тысяч многолетних и 15 тысяч однолетних цветов, почти 5 тысяч кустов и 511 деревьев. Также коммунальщики покрасили почти 70 тысяч элементов благоустройства.

«Весна подходит к концу, и мы благодарны всем, кто приобщился к общему делу. Впереди лето – время, когда наши усилия будут направлены на уход за клумбами и зелеными насаждениями, регулярный полив и поддержание чистоты в городе», – заявили на предприятии.

Зеленая весна в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
зеленая весна в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
зеленая весна в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
зеленая весна в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
зеленая весна в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
зеленая весна в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 15:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» подвело итоги двух месяцев работ в рамках акции «Зеленая весна», проведенных в районах Харькова.".