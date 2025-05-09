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Клумбы с хвойниками разбили на Северной Салтовке в Харькове (фото)

Общество 11:41   09.05.2025
Оксана Горун
Клумбы с хвойниками разбили на Северной Салтовке в Харькове (фото) Фото: КП «Харьковблагоустройство»

КП «Харьковблагоустройство» показало, как облагораживает один из самых разбитых обстрелами жилищных массивов города. На клумбы высадили также кусты сирени.

«На Северной Салтовке в Киевском районе продолжается восстановление благоустройства от КП «Харьковблагоустройство». Ранее специалисты посеяли газонную траву и подготовили новый участок для обустройства клумбы. Теперь там высадили многолетние вечнозеленые декоративные кусты, среди которых: можжевельник обыкновенный и можжевельник горизонтальный. Также композицию дополнили кустами спиреи и сирени», — сообщила пресс-служба коммунального предприятия.

клумбы на северной салтовке разбили
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

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клумбы на северной салтовке разбили 2
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
клумбы на северной салтовке разбили 4
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 11:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» показало, как облагораживает один из самых разбитых обстрелами жилищных массивов города. На клумбы высадили также кусты сирени".