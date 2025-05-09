Клумбы с хвойниками разбили на Северной Салтовке в Харькове (фото)
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
КП «Харьковблагоустройство» показало, как облагораживает один из самых разбитых обстрелами жилищных массивов города. На клумбы высадили также кусты сирени.
«На Северной Салтовке в Киевском районе продолжается восстановление благоустройства от КП «Харьковблагоустройство». Ранее специалисты посеяли газонную траву и подготовили новый участок для обустройства клумбы. Теперь там высадили многолетние вечнозеленые декоративные кусты, среди которых: можжевельник обыкновенный и можжевельник горизонтальный. Также композицию дополнили кустами спиреи и сирени», — сообщила пресс-служба коммунального предприятия.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: клумбы, КП «Харьковблагоустройство», новости Харькова, северная салтовка;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 11:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» показало, как облагораживает один из самых разбитых обстрелами жилищных массивов города. На клумбы высадили также кусты сирени".