Клумбы с хвойниками разбили на Северной Салтовке в Харькове (фото)

КП «Харьковблагоустройство» показало, как облагораживает один из самых разбитых обстрелами жилищных массивов города. На клумбы высадили также кусты сирени.

«На Северной Салтовке в Киевском районе продолжается восстановление благоустройства от КП «Харьковблагоустройство». Ранее специалисты посеяли газонную траву и подготовили новый участок для обустройства клумбы. Теперь там высадили многолетние вечнозеленые декоративные кусты, среди которых: можжевельник обыкновенный и можжевельник горизонтальный. Также композицию дополнили кустами спиреи и сирени», — сообщила пресс-служба коммунального предприятия.