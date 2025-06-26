Работу с возможностью бронирования предлагают в Харькове: подробности

КП «Харьковблагоустройство» приглашает на работу, там сообщили актуальные вакансии.

В частности, КП ищет трактористов и водителя грузовика с соответствующими категориями.

На предприятии предлагают: официальное трудоустройство, стабильную заработную плату без задержек, полный социальный пакет, возможность бронирования для работников и работу по месту жительства.

За подробной информацией можно обращаться по телефону: (050) 401-51-13.

В КП подчеркнули, что трудоустраивают переселенцев.