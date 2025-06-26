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Работу с возможностью бронирования предлагают в Харькове: подробности

Общество 12:35   26.06.2025
Виктория Яковенко
Работу с возможностью бронирования предлагают в Харькове: подробности Фото: КП «Харьковблагоустройство»

КП «Харьковблагоустройство» приглашает на работу, там сообщили актуальные вакансии.

В частности, КП ищет трактористов и водителя грузовика с соответствующими категориями.

На предприятии предлагают: официальное трудоустройство, стабильную заработную плату без задержек, полный социальный пакет, возможность бронирования для работников и работу по месту жительства.

За подробной информацией можно обращаться по телефону: (050) 401-51-13.

В КП подчеркнули, что трудоустраивают переселенцев.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 12:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» приглашает на работу, там сообщили актуальные вакансии.".