Работу с возможностью бронирования предлагают в Харькове: подробности
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
КП «Харьковблагоустройство» приглашает на работу, там сообщили актуальные вакансии.
В частности, КП ищет трактористов и водителя грузовика с соответствующими категориями.
На предприятии предлагают: официальное трудоустройство, стабильную заработную плату без задержек, полный социальный пакет, возможность бронирования для работников и работу по месту жительства.
За подробной информацией можно обращаться по телефону: (050) 401-51-13.
В КП подчеркнули, что трудоустраивают переселенцев.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, КП «Харьковблагоустройство», новости Харькова, работа, робота;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 12:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» приглашает на работу, там сообщили актуальные вакансии.".