Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 19 до 40 тысяч гривен
По состоянию на 12 июня в Харьковской области актуальна 3331 вакансия, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия начальник смены с зарплатой 40300 гривен. Представитель торговый будет иметь 35 тысяч, а заведующий составом – 30 тысяч.
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей будет зарабатывать 25595, заведующий лабораторией – 25500, инженер-технолог – 25 тысяч, контролер-приемник – 22 тысячи, менеджер по региональному развитию – 21 тысячу, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – 20 тысяч, а птицевод – 20 тысяч.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, зарплата, новости Харькова, работа, робота, хова;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 16:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 12 июня в Харьковской области актуальна 3331 вакансия, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".