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Когда вернут трамваи до станции «Лосево» на ХТЗ: в мэрии назвали сроки

Транспорт 20:19   12.06.2025
Елена Нагорная
Когда вернут трамваи до станции «Лосево» на ХТЗ: в мэрии назвали сроки Фото: Василий Голосный

Трамвайные маршруты по проспекту Тракторостроителей до ХТЗ в Харькове планируют восстановить до конца текущего года, при благоприятных условиях.

Об этом сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства городского совета, комментируя сегодняшние слова мэра Игоря Терехова в эфире нацмарафона. Городской голова сказал, что сейчас специалисты работают над восстановлением одного из востребованных трамвайных маршрутов, но какого — не уточнил.

В департаменте напомнили, что в результате обстрелов на этом участке были повреждены контактная сеть и пути.

Планами на 2025 год по восстановлению трамвайной инфраструктуры и маршрутов поделились в мэрии Харькова в январе. Среди них — запуск трамваев до железнодорожной станции «Лосево» на ХТЗ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 20:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамвайные маршруты по проспекту Тракторостроителей до ХТЗ в Харькове планируют восстановить до конца текущего года, при благоприятных условиях.".