Когда вернут трамваи до станции «Лосево» на ХТЗ: в мэрии назвали сроки
Фото: Василий Голосный
Трамвайные маршруты по проспекту Тракторостроителей до ХТЗ в Харькове планируют восстановить до конца текущего года, при благоприятных условиях.
Об этом сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства городского совета, комментируя сегодняшние слова мэра Игоря Терехова в эфире нацмарафона. Городской голова сказал, что сейчас специалисты работают над восстановлением одного из востребованных трамвайных маршрутов, но какого — не уточнил.
В департаменте напомнили, что в результате обстрелов на этом участке были повреждены контактная сеть и пути.
Планами на 2025 год по восстановлению трамвайной инфраструктуры и маршрутов поделились в мэрии Харькова в январе. Среди них — запуск трамваев до железнодорожной станции «Лосево» на ХТЗ.
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: міськрада, новости Харькова, трамвай, ХТЗ;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 20:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трамвайные маршруты по проспекту Тракторостроителей до ХТЗ в Харькове планируют восстановить до конца текущего года, при благоприятных условиях.".