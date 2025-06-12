Когда вернут трамваи до станции «Лосево» на ХТЗ: в мэрии назвали сроки

Трамвайные маршруты по проспекту Тракторостроителей до ХТЗ в Харькове планируют восстановить до конца текущего года, при благоприятных условиях.

Об этом сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства городского совета, комментируя сегодняшние слова мэра Игоря Терехова в эфире нацмарафона. Городской голова сказал, что сейчас специалисты работают над восстановлением одного из востребованных трамвайных маршрутов, но какого — не уточнил.

В департаменте напомнили, что в результате обстрелов на этом участке были повреждены контактная сеть и пути.

Планами на 2025 год по восстановлению трамвайной инфраструктуры и маршрутов поделились в мэрии Харькова в январе. Среди них — запуск трамваев до железнодорожной станции «Лосево» на ХТЗ.