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Роботу із можливістю бронювання пропонують у Харкові: подробиці

Суспільство 12:35   26.06.2025
Вікторія Яковенко
Роботу із можливістю бронювання пропонують у Харкові: подробиці Фото: КП “Харківблагоустрій”

КП «Харківблагоустрій» запрошує на роботу, там повідомили актуальні вакансії.

Зокрема, КП шукає трактористів та водія вантажівки з відповідними категоріями.

На підприємстві пропонують: офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату без затримок, повний соціальний пакет, можливість бронювання для працівників та роботу за місцем проживання.

За детальною інформацією можна звертатись за телефоном: (050) 401-51-13.

У КП підкреслили, що працевлаштовують переселенців.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 12:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківблагоустрій» запрошує на роботу, там повідомили актуальні вакансії.".