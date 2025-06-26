Роботу із можливістю бронювання пропонують у Харкові: подробиці
Фото: КП “Харківблагоустрій”
КП «Харківблагоустрій» запрошує на роботу, там повідомили актуальні вакансії.
Зокрема, КП шукає трактористів та водія вантажівки з відповідними категоріями.
На підприємстві пропонують: офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату без затримок, повний соціальний пакет, можливість бронювання для працівників та роботу за місцем проживання.
За детальною інформацією можна звертатись за телефоном: (050) 401-51-13.
У КП підкреслили, що працевлаштовують переселенців.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 12:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківблагоустрій» запрошує на роботу, там повідомили актуальні вакансії.".