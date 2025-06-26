Роботу із можливістю бронювання пропонують у Харкові: подробиці

КП «Харківблагоустрій» запрошує на роботу, там повідомили актуальні вакансії.

Зокрема, КП шукає трактористів та водія вантажівки з відповідними категоріями.

На підприємстві пропонують: офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату без затримок, повний соціальний пакет, можливість бронювання для працівників та роботу за місцем проживання.

За детальною інформацією можна звертатись за телефоном: (050) 401-51-13.

У КП підкреслили, що працевлаштовують переселенців.