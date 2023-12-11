“Ялинки, на жаль, дуже добре горять”: рятувальники спускалися в метро Харкова
Щоби пожежі не затьмарили свята. На станціях харківського метро, де встановлені новорічні ялинки, рятувальники провели бесіди з містянами та працівниками підземки на тему пожежної безпеки.
Надзвичайники нагадали правила, яких необхідно дотримуватись під час встановлення новорічної ялинки, розміщення на ній прикрас, гірлянд та святкового декору, пише ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Свічки, хлопавки, електричні вогники та ялинки, на жаль, дуже добре горять. При цьому штучні ще й виділяють отруйні речовини, швидко плавляться й “розтікаються”. Щоб ялинка приносила тільки радість, установлювати її треба подалі від опалювальних приладів і джерел відкритого вогню – камінів, газових плит“, – наголосили рятувальники.
Пам’ятка ДСНС
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГСЧС, елки, метро, новый год, пожежа, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 22:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоби пожежі не затьмарили свята. На станціях харківського метро, де встановлені новорічні ялинки, рятувальники провели бесіди з містянами та працівниками підземки на тему пожежної безпеки.".