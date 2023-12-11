Live
  • Пн 11.12.2023
    • Харків
  •   0°С
  • USD 36.74
  • EUR 39.6

“Ялинки, на жаль, дуже добре горять”: рятувальники спускалися в метро Харкова

Суспільство 22:13   11.12.2023
Олена Нагорна
“Ялинки, на жаль, дуже добре горять”: рятувальники спускалися в метро Харкова

Щоби пожежі не затьмарили свята. На станціях харківського метро, ​​де встановлені новорічні ялинки, рятувальники провели бесіди з містянами та працівниками підземки на тему пожежної безпеки.

Надзвичайники нагадали правила, яких необхідно дотримуватись під час встановлення новорічної ялинки, розміщення на ній прикрас, гірлянд та святкового декору, пише ГУ ДСНС України в Харківській області.

Свічки, хлопавки, електричні вогники та ялинки, на жаль, дуже добре горять. При цьому штучні ще й виділяють отруйні речовини, швидко плавляться й “розтікаються”. Щоб ялинка приносила тільки радість, установлювати її треба подалі від опалювальних приладів і джерел відкритого вогню – камінів, газових плит“, – наголосили рятувальники.


Пам’ятка ДСНС

Читайте також: Ялинкові базари відкрилися в Харкові: ціни на всі види та висоти хвойних

Автор: Олена Нагорна
Популярно
“Ялинки, на жаль, дуже добре горять”: рятувальники спускалися в метро Харкова
“Ялинки, на жаль, дуже добре горять”: рятувальники спускалися в метро Харкова
11.12.2023, 22:13
“Вдало знайшов продавця”: мер Люботина під Харковом купив авто за 643 тис. грн
“Вдало знайшов продавця”: мер Люботина під Харковом купив авто за 643 тис. грн
11.12.2023, 21:31
Роботу в Нацполіції пропонують харків’янам: які є вакансії
Роботу в Нацполіції пропонують харків’янам: які є вакансії
11.12.2023, 20:12
До і понад €20 тисяч: гранти для бізнесу Харкова та області затвердили
До і понад €20 тисяч: гранти для бізнесу Харкова та області затвердили
11.12.2023, 20:43
Ожеледиця, туман і дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 12 грудня
Ожеледиця, туман і дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 12 грудня
11.12.2023, 19:46
Дві атаки військ РФ та обстріли – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині
Дві атаки військ РФ та обстріли – зведення Генштабу ЗСУ по Харківщині
11.12.2023, 19:24

Новини за темою:

19:29
Головні новини Харкова 11.12: Маск захищає затриманого в Харкові, фронт
08:47
Горів 3-поверховий будинок, на окружній деблокували тіло загиблої – дані ДСНС
08:04
“Швидка” та три автомобілі застрягли в заметах у Харківській області
07:56
Молодий чоловік загинув у пожежі на Харківщині
09:26
Жінка загинула в пожежі на Харківщині

Ви читали новину: «“Ялинки, на жаль, дуже добре горять”: рятувальники спускалися в метро Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 22:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоби пожежі не затьмарили свята. На станціях харківського метро, ​​де встановлені новорічні ялинки, рятувальники провели бесіди з містянами та працівниками підземки на тему пожежної безпеки.".