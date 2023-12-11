«Елки, к сожалению, очень хорошо горят»: спасатели спускались в метро Харькова
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Чтобы пожары не омрачили праздники. На станциях харьковского метро, где установлены новогодние елки, спасатели беседовали с горожанами и работниками подземки на тему пожарной безопасности.
Чрезвычайники напомнили правила, которые необходимо соблюдать при установке новогодней елки, размещения на ней украшений, гирлянд и праздничного декора, пишет ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Свечи, хлопушки, электрические огоньки и елки, к сожалению, очень хорошо горят. При этом искусственные еще и выделяют ядовитые вещества, быстро плавятся и «растекаются». Чтобы елка приносила только радость, устанавливать ее надо подальше от отопительных приборов и источников открытого огня — каминов, газовых плит», — подчеркнули спасатели.
Памятка ГСЧС
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, елки, метро, новый год, пожары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 22:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы пожары не омрачили праздники. На станциях харьковского метро, где установлены новогодние елки, спасатели беседовали с горожанами и работниками подземки на тему пожарной безопасности.".