«Елки, к сожалению, очень хорошо горят»: спасатели спускались в метро Харькова

Чтобы пожары не омрачили праздники. На станциях харьковского метро, где установлены новогодние елки, спасатели беседовали с горожанами и работниками подземки на тему пожарной безопасности.

Чрезвычайники напомнили правила, которые необходимо соблюдать при установке новогодней елки, размещения на ней украшений, гирлянд и праздничного декора, пишет ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Свечи, хлопушки, электрические огоньки и елки, к сожалению, очень хорошо горят. При этом искусственные еще и выделяют ядовитые вещества, быстро плавятся и «растекаются». Чтобы елка приносила только радость, устанавливать ее надо подальше от отопительных приборов и источников открытого огня — каминов, газовых плит», — подчеркнули спасатели.



Памятка ГСЧС