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«Елки, к сожалению, очень хорошо горят»: спасатели спускались в метро Харькова

Общество 22:13   11.12.2023
Елена Нагорная
«Елки, к сожалению, очень хорошо горят»: спасатели спускались в метро Харькова Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Чтобы пожары не омрачили праздники. На станциях харьковского метро, где установлены новогодние елки, спасатели беседовали с горожанами и работниками подземки на тему пожарной безопасности.

Чрезвычайники напомнили правила, которые необходимо соблюдать при установке новогодней елки, размещения на ней украшений, гирлянд и праздничного декора, пишет ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Свечи, хлопушки, электрические огоньки и елки, к сожалению, очень хорошо горят. При этом искусственные еще и выделяют ядовитые вещества, быстро плавятся и «растекаются». Чтобы елка приносила только радость, устанавливать ее надо подальше от отопительных приборов и источников открытого огня — каминов, газовых плит», — подчеркнули спасатели.


Памятка ГСЧС

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 22:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы пожары не омрачили праздники. На станциях харьковского метро, где установлены новогодние елки, спасатели беседовали с горожанами и работниками подземки на тему пожарной безопасности.".