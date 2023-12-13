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Через атаку на “Київстар” не працюють деякі сервіси ЦНАП у Харкові

Суспільство 10:17   13.12.2023
Оксана Горун
Через атаку на “Київстар” не працюють деякі сервіси ЦНАП у Харкові

Через збій у роботі телекомунікаційної компанії “Київстар” у Харкові центри надання послуг не можуть розсилати повідомлення громадянам.

До уваги відвідувачів ЦНАП! Уранці вівторка, 12 грудня, у роботі телекомунікаційної компанії “Київстар” стався масштабний збій. У зв’язку з чим припинено розсилку SMS-повідомлень щодо реєстрації/отримання готового результату адміністративної послуги“, – попередила пресслужба Харківської міськради.

Поки зв’язок не поновлять, є інші варіанти, як перевірити стан розгляду своєї справи. Це можна зробити через:

✅ вебсайт https://dozvil.kh.ua/service-status
✅ фейсбук (написавши в месенджер) https://www.facebook.com/cnap.harkiv
✅ колцентр 0-800-57-34-34

Для отримання інформації необхідно знати номер своєї справи – він є в описі, який видає адміністратор в ЦНАПі під час подання документів.

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Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Через атаку на “Київстар” не працюють деякі сервіси ЦНАП у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 10:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через збій у роботі телекомунікаційної компанії “Київстар” у Харкові центри надання послуг не можуть розсилати повідомлення громадянам".