Через атаку на “Київстар” не працюють деякі сервіси ЦНАП у Харкові
Через збій у роботі телекомунікаційної компанії “Київстар” у Харкові центри надання послуг не можуть розсилати повідомлення громадянам.
“До уваги відвідувачів ЦНАП! Уранці вівторка, 12 грудня, у роботі телекомунікаційної компанії “Київстар” стався масштабний збій. У зв’язку з чим припинено розсилку SMS-повідомлень щодо реєстрації/отримання готового результату адміністративної послуги“, – попередила пресслужба Харківської міськради.
Поки зв’язок не поновлять, є інші варіанти, як перевірити стан розгляду своєї справи. Це можна зробити через:
✅ вебсайт https://dozvil.kh.ua/service-status
✅ фейсбук (написавши в месенджер) https://www.facebook.com/cnap.harkiv
✅ колцентр 0-800-57-34-34
Для отримання інформації необхідно знати номер своєї справи – він є в описі, який видає адміністратор в ЦНАПі під час подання документів.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 10:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через збій у роботі телекомунікаційної компанії “Київстар” у Харкові центри надання послуг не можуть розсилати повідомлення громадянам".