Через атаку на “Київстар” не працюють деякі сервіси ЦНАП у Харкові

Через збій у роботі телекомунікаційної компанії “Київстар” у Харкові центри надання послуг не можуть розсилати повідомлення громадянам.

“До уваги відвідувачів ЦНАП! Уранці вівторка, 12 грудня, у роботі телекомунікаційної компанії “Київстар” стався масштабний збій. У зв’язку з чим припинено розсилку SMS-повідомлень щодо реєстрації/отримання готового результату адміністративної послуги“, – попередила пресслужба Харківської міськради.

Поки зв’язок не поновлять, є інші варіанти, як перевірити стан розгляду своєї справи. Це можна зробити через:

✅ вебсайт https://dozvil.kh.ua/service-status

✅ фейсбук (написавши в месенджер) https://www.facebook.com/cnap.harkiv

✅ колцентр 0-800-57-34-34

Для отримання інформації необхідно знати номер своєї справи – він є в описі, який видає адміністратор в ЦНАПі під час подання документів.