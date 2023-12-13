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Из-за атаки на «Киевстар» не работают некоторые сервисы ЦПАУ в Харькове

Общество 10:17   13.12.2023
Оксана Горун
Из-за атаки на «Киевстар» не работают некоторые сервисы ЦПАУ в Харькове

Из-за сбоя в работе телекоммуникационной компании «Киевстар» в Харькове центры предоставления услуг не могут рассылать сообщения гражданам.

«Вниманию посетителей ЦНАП! Утром вторника, 12 декабря, в работе телекоммуникационной компании «Киевстар» произошел масштабный сбой. В связи с чем прекращена рассылка SMS-сообщений о регистрации/получении готового результата административной услуги», — предупредила пресс-служба Харьковского горсовета.

Пока связь не восстановят, есть другие варианты, как проверить состояние рассмотрения своего дела. Это можно сделать через:

✅ веб сайт https://dozvil.kh.ua/service-status
✅ Facebook (написав в мессенджер) https://www.facebook.com/cnap.harkiv
✅ Call-центр 0-800-57-34-34

Для получения информации необходимо знать номер своего дела — он есть в описании, которое издает администратор в ЦПАУ при подаче документов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 10:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за сбоя в работе телекоммуникационной компании «Киевстар» в Харькове центры предоставления услуг не могут рассылать сообщения гражданам".