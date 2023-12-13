Из-за атаки на «Киевстар» не работают некоторые сервисы ЦПАУ в Харькове

Из-за сбоя в работе телекоммуникационной компании «Киевстар» в Харькове центры предоставления услуг не могут рассылать сообщения гражданам.

«Вниманию посетителей ЦНАП! Утром вторника, 12 декабря, в работе телекоммуникационной компании «Киевстар» произошел масштабный сбой. В связи с чем прекращена рассылка SMS-сообщений о регистрации/получении готового результата административной услуги», — предупредила пресс-служба Харьковского горсовета.

Пока связь не восстановят, есть другие варианты, как проверить состояние рассмотрения своего дела. Это можно сделать через:

✅ веб сайт https://dozvil.kh.ua/service-status

✅ Facebook (написав в мессенджер) https://www.facebook.com/cnap.harkiv

✅ Call-центр 0-800-57-34-34

Для получения информации необходимо знать номер своего дела — он есть в описании, которое издает администратор в ЦПАУ при подаче документов.