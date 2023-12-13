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Сирський показав важкі бої на Харківщині (відео)

Суспільство 21:44   13.12.2023
Олена Нагорна
Сирський показав важкі бої на Харківщині (відео)

60-та окрема механізована Інгулецька бригада веде важкі бої в лісах Харківської області.

Про це повідомив у телеграмі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський і опублікував відео роботи підрозділу.

Відео 18+, присутні ненормативна лексика, кадри насильства та трупи

Відео: телеграм Олександра Сирського

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 21:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "60-та окрема механізована Інгулецька бригада веде важкі бої в лісах Харківської області.".