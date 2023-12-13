Сирський показав важкі бої на Харківщині (відео)
60-та окрема механізована Інгулецька бригада веде важкі бої в лісах Харківської області.
Про це повідомив у телеграмі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський і опублікував відео роботи підрозділу.
Відео 18+, присутні ненормативна лексика, кадри насильства та трупи
Відео: телеграм Олександра Сирського
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бои, ЗСУ, сырский, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 21:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "60-та окрема механізована Інгулецька бригада веде важкі бої в лісах Харківської області.".